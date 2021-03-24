Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik Koronavirüse Yakalandı…

30 yaşındaki oyuncunun Covid-19 testi pozitif çıktı. Hemen evde karantinaya giren Yüsra Geyik’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

‘Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik, XOXO dijital YouTube kanalına konuk olmuştu. Oyuncu, “Başarısız olanı nasıl tanımlarız?” sorusuna, “Bir şeye başarısız diyebilmemiz için öncelikle o yola bir başarı elde etmek için çıkıyor olmamız gerekiyor. Başarısızlık içinde çokça umut barındıran bir kelime” yanıtını vermişti.

Hayal kırıklığıyla başa çıkılamadığını söyleyen Geyik, “Tek amacım o noktaya gelmemek. Başkalarından beklentilerimi olabildiğince törpülemeye çalışıyorum” demişti.