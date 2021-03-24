HaberKonseyi

Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun

Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik Koronavirüse Yakalandı…

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik Koronavirüse Yakalandı…
14 views
24 Mart 2021 - 11:33
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik Koronavirüse Yakalandı…

Ekranların fenomen dizisi Arka Sokaklar’da Zeliş karakterini canlandıran Yüsra Geyik koronavirüse yakalandı.

 

Kanal D ekranlarında yayınlanan ‘Arka Sokaklar’ dizisinde ‘Zeliş’ karakterine hayat veren Yüsra Geyik, yüksek ateş şikayeti sonrası Covid-19 testi yaptırdı.

 

30 yaşındaki oyuncunun Covid-19 testi pozitif çıktı. Hemen evde karantinaya giren Yüsra Geyik’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

‘Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik, XOXO dijital YouTube kanalına konuk olmuştu. Oyuncu, “Başarısız olanı nasıl tanımlarız?” sorusuna, “Bir şeye başarısız diyebilmemiz için öncelikle o yola bir başarı elde etmek için çıkıyor olmamız gerekiyor. Başarısızlık içinde çokça umut barındıran bir kelime” yanıtını vermişti.

 

 

Hayal kırıklığıyla başa çıkılamadığını söyleyen Geyik, “Tek amacım o noktaya gelmemek. Başkalarından beklentilerimi olabildiğince törpülemeye çalışıyorum” demişti.

 

 

 

 

 

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hande Erçel-Murat Akdoğan aşkına aileden veto!Hande Erçel-Murat Akdoğan aşkına aileden veto!
‘Hızlı ve Öfkeli 9’ sürprizi! Vin Diesel çocuğunu oynatmış‘Hızlı ve Öfkeli 9’ sürprizi! Vin Diesel çocuğunu oynatmış
Ali Sunal’ın sağlık durumu! ‘Biraz ağır geçti’Ali Sunal’ın sağlık durumu! ‘Biraz ağır geçti’
Maldivler tatilinde olan Ebru Şallı’dan yoga pozlarıMaldivler tatilinde olan Ebru Şallı’dan yoga pozları
Survivor’da bomba konsey! Adaya veda eden isim belli olduSurvivor’da bomba konsey! Adaya veda eden isim belli oldu
REKLAM ALANI

(336x280px)

Anasayfa Sağ Bloka Esnek veya Sabit ölçülerde SINIRSIZ reklam alanını şablon olarak ekleyebilirsiniz. Şuan örnek olarak sadece 2 reklam kullanıldı.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İşte Bill Gates’in “Dünya’yı kurtarma” planı: Püskürtme projesine destek verdi.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yobaz Dayanışması: Cübbeli’den Boynukalın Yalnız Değildir Mesajı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik Koronavirüse Yakalandı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Belgin Çelik: Bir Genelevin Kapatılması Cinayettir! Covid Bize Acıdı Devlet Acımadı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Apple iddiası yanlış çıkınca kaşını kazıdı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AK Parti’nin 7. Olağan Büyük Kongresi… Mahir Ünal: Bugün yeni bir yolculuk başlıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yatan hasta sayısının 30’un altında olduğu Diyarbakır’da, ‘rehavet’ uyarısı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hakkari’de sel ve heyelan nedeniyle yollar kapandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Şişli’de kar yağışı trafikte yoğunluğa neden oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
MSB duyurdu! 11 terörist etkisiz hale getirildi
SON DAKİKA HABERLERİ
İşte Bill Gates’in “Dünya’yı kurtarma” planı: Püskürtme projesine destek verdi.Mart 24, 2021-12:00 pm
Yobaz Dayanışması: Cübbeli’den Boynukalın Yalnız Değildir MesajıMart 24, 2021-11:48 am
Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik Koronavirüse Yakalandı…Mart 24, 2021-11:33 am
Belgin Çelik: Bir Genelevin Kapatılması Cinayettir! Covid Bize Acıdı Devlet AcımadıMart 24, 2021-11:19 am
Apple iddiası yanlış çıkınca kaşını kazıdı!Mart 24, 2021-11:05 am
Ramazan ayında 39 ilde yasaklar mı olacak?Mart 23, 2021-3:24 pm
Samsun’da elde kalan golf sahası Katar Emiri’nin teyzesine sunulduMart 23, 2021-3:18 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.