Survivor All Star 2025’te Gündem Boşanma, Almeda Baylan Eşiyle Yollarını Ayırdı

Survivor All Star 2025 yarışmacılarından Almeda Baylan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşi Ercan Baylan ile olan evliliğini bitirdiğini açıkladı. Almeda Baylan, “Ercan ile olan evliliğim an itibarıyla bitmiştir. Yarın avukatımla gereken açıklamayı yapacağız. Yarın boşanma davası açılacaktır. Teşekkürler” sözleriyle dikkat çekti.

Baylan’ın bu açıklamasının ardından sosyal medyada eşi Ercan Baylan’dan da bir açıklama geldi. Ercan Baylan, “Yanlış anlaşılma oldu. Eşimi çok seviyorum. Umarım bir daha böyle bir olay yaşanmaz. Her şey yolunda” ifadelerini kullandı.

Almeda Baylan’ın bu kararı almasında ihanet ve psikolojik şiddet iddialarının etkili olduğu öne sürülüyor. “Bir gün ihaneti yaşayınca anlayacaksınız… Çünkü toparlayamıyorsun, beni anlayamazsınız…” paylaşımıyla yaşadığı sürece dair ipuçları verdi.

Boşanma kararı sonrasında çiftin birbirlerini sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bırakmaları da dikkatlerden kaçmadı. Bu gelişme, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.