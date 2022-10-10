Hande Erçel, Budapeşte’ye bayıldı

Bir çekim için gittiği Budapeşte’de hayranlarının yakın markajına alınan Hande Erçel hem konakladığı Türk işletmesi Matild Palace’ı hem de Budapeşte’yi çok sevmiş.

Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde Marie Claire dergisinin çekimi için Budapeşte’de objektif karşısına geçti. Matild Palace’da ağırlanan Erçel, hem 1901 yılında inşa edilen otele hem de şehre bayılmış. Budapeşte’de üç gün kalan oyuncunun Macar hayranları ise otele akın etmiş.

Her gün otel odasını çiçek bahçesine çeviren hayranlarının fotoğraf çekme isteğini kırmayan Erçel, bol bol imza dağıtmış. Çekimlerden fırsat buldukça şehri ve otelin yakınındaki sanat galerilerini gezen oyuncu, en yakın zamanda enerjisini ve ruhunu çok beğendiği Budapeşte’ye yeniden gelmek için hayranlarına söz verdi.

Özyer Group’un satın alıp, Yönetim Kurulu Başkanı Metehan Özyer’in çabasıyla şehre yeniden kazandırılan Matild Palace, bu çekimle Hande Erçel’le çok güzel bir iş birliğine imza atmış.