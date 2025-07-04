Cem Adrian’dan Dev Konser Geliri: 8 Milyon Euro ile Lider

Ünlü isimlerin yıl boyunca gerçekleştirdiği konserlerden elde ettiği gelirler dikkat çekti. 2024 yılına damga vuran isim Cem Adrian oldu.

Sanat camiasında yoğun konser programları ile bilinen Cem Adrian, bu yılın “konser zengini” unvanını aldı. Başarılı sanatçı, 2024 yılında toplamda 188 biletli konser vererek yaklaşık 8 milyon Euro’luk bir ciro elde etti.

Listede ikinci sırada Hakan Altun yer aldı. Altun, konserlerinden 7,4 milyon Euro gelir elde etti. Onu 6,6 milyon Euro ile Yalın, 5,6 milyon Euro ile de Yıldız Tilbe izledi.

Konser zengini listesinde bu yıl birinci sırada yer alan Cem Adrian’ın başarısı dikkat çekerken, geçtiğimiz yıl 12 milyon Euro’luk geliriyle zirvede olan Tarkan’ın listede yer almaması da dikkat çekti. Ünlü sanatçı 2024 yılında biletli konser vermedi.

Genç kuşağın başarılı isimlerinden Mert Demir ise bu yıl listeye 7. sıradan girdi. Forbes Türkiye’nin yaptığı araştırmaya göre, Türkiye’de bu yıl yapılan biletli konserlerden toplamda 158 milyon Euro gelir elde edildi.