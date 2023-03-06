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Ünlü isimlerden Meral Akşener’e peş peşe tepki! ‘Sifonu çek! Gitsin…’

Ünlü isimlerden Meral Akşener’e peş peşe tepki! ‘Sifonu çek! Gitsin…’
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06 Mart 2023 - 16:32

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkıp 6’lı Masa’dan ayrılması sanat dünyasında da gündem oldu. Birçok ünlü isim Akşener’i kararından dolayı sert ifadelerle eleştirdi.

Ünlü isimlerden Meral Akşener’e peş peşe tepki! ‘Sifonu çek! Gitsin…’ - Sayfa 1

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener masadan kalktı ve altılı masanın 12’nci toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı Cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini önerdiğini açıkladı.

Zaman zaman yaptıkları siyasi paylaşımlarla gündem olan birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşımlar yaptı. Birçok isim, Meral Akşener’i seçime günler kala aldığı karardan dolayı sert bir şekilde eleştirdi.

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Ünlü isimlerden Meral Akşener’e peş peşe tepki! ‘Sifonu çek! Gitsin…’ - Sayfa 2

İşte ünlü isimlerin paylaşımları…

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Ünlü isimlerden Meral Akşener’e peş peşe tepki! ‘Sifonu çek! Gitsin…’ - Sayfa 3

ŞAHAN GÖKBAKAR

“Bence topyekün ülkece 1 gün süreyle susalım. Ülkede toplu halde 1 günlük “tıp” oynayalım. Yeter, benim kafam kaldırmıyor artık. Öyle şeyler yazmak istiyorum ki! Ama yazmamak mı doğru, yazmak mı karar vermiyorum…”

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Ünlü isimlerden Meral Akşener’e peş peşe tepki! ‘Sifonu çek! Gitsin…’ - Sayfa 4

FAZIL SAY

”Sifonu çek. Gitsin.”

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Ünlü isimlerden Meral Akşener’e peş peşe tepki! ‘Sifonu çek! Gitsin…’ - Sayfa 5

GÖKHAN ÖZOĞUZ

“Bu dünyada insanlar ve karakterleriyle alakalı stabil tek bir doğru vardır o da huylu huyundan vazgeçmez!”

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Ünlü isimlerden Meral Akşener’e peş peşe tepki! ‘Sifonu çek! Gitsin…’ - Sayfa 6

ATİLLA TAŞ

“Tayyip Erdoğan’ın yaptıramadığı muhalefet kenetlenmesini Meral Akşener başardı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını güçlendirdiği gibi, stratejik hatalarıyla da tepki topladı.”

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Ünlü isimlerden Meral Akşener’e peş peşe tepki! ‘Sifonu çek! Gitsin…’ - Sayfa 7

GANİ MÜJDE

“Bir özet de ben yapayım. Meral Akşener ‘Tayyip Erdoğan’ın başkan seçilmesini, Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkan seçilmesine’ tercih etmiştir…”

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Ünlü isimlerden Meral Akşener’e peş peşe tepki! ‘Sifonu çek! Gitsin…’ - Sayfa 8

İLYAS SALMAN

“Ben marksistim, elbette ideal adayım çakı gibi bir marksist-sosyalist aday olurdu ama bu ya battık ya çıktık vaziyetinde istediğim aday olmazsa sandığa gitmem şımarıklığına düşmeye hakkım yok. Millet ittifakının adayı kim olursa olsun oyumu ve desteğimi alacak.”

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Ünlü isimlerden Meral Akşener’e peş peşe tepki! ‘Sifonu çek! Gitsin…’ - Sayfa 9

ASLI İNANDIK

“Yıllardır oturduğun masadan “kumar masası” diyerek kalktığın ve ülkeyi büyük bir iştahla yokuştan aşağı ittiğin bu günü unutmayacağız. 21 yıldır maruz kaldığımız şeye bizi mahkum etme çaban karşılık bulmayacak. Haklı mücadelemizi kazanacağız.”

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Ünlü isimlerden Meral Akşener’e peş peşe tepki! ‘Sifonu çek! Gitsin…’ - Sayfa 10

GONCA VUSLATERİ

“Biz yedik Allah arttırsın. Sofrayı kuran kaldırsın.”

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Ünlü isimlerden Meral Akşener’e peş peşe tepki! ‘Sifonu çek! Gitsin…’ - Sayfa 11

SARP APAK

“Küçük, güvenli olmayan evlere binlerce lira veriliyor, insanlar yaşamak için basit zevklerinden bile vazgeçiyor, düşüncesini söylemekten korkuyor. Ekonomisi ve adalet sistemi dibe vurmuş bir ülkede yaşıyoruz. Bu düzenin değişmesini engelleyen herkes halkına karşı suç işliyor.”

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Ünlü isimlerden Meral Akşener’e peş peşe tepki! ‘Sifonu çek! Gitsin…’ - Sayfa 12

ASLI KIZMAZ

“Daha zor ama daha güzel olacak. Umutsuz olmaz.”

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Ünlü isimlerden Meral Akşener’e peş peşe tepki! ‘Sifonu çek! Gitsin…’ - Sayfa 13

HANDE DOĞANDEMİR

“Bıktık ağzı bozuk siyasetinizden bu nasıl bir üslup ya? İtirazınız yok mu bu muameleye gerçekten!”

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Ünlü isimlerden Meral Akşener’e peş peşe tepki! ‘Sifonu çek! Gitsin…’ - Sayfa 14

SERMİYAN MİDYAT

“Önce Çiller’e… Sonra Bahçeli’ye… Şimdi Kılıçdaroğlu’na… Tarih yine tekerrür etti. Meral Akşener’in İ.P.’iyle kuyuya inilemedi.”

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Ünlü isimlerden Meral Akşener’e peş peşe tepki! ‘Sifonu çek! Gitsin…’ - Sayfa 15

CEM DAVRAN

“İçerikler, anlamlar, yöntemler ve hatta beklentiler tartışılır sıkıntı yok ama konuşma hakaret eder gibiydi, işte buna yazıklar olsun.”

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Ünlü isimlerden Meral Akşener’e peş peşe tepki! ‘Sifonu çek! Gitsin…’ - Sayfa 16

CELİL NALÇAKAN

“Ya aranızda hiç mi konuşmadınız bu konuyu şimdiye kadar? Hakikaten şaka gibi.”

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Ünlü isimlerden Meral Akşener’e peş peşe tepki! ‘Sifonu çek! Gitsin…’ - Sayfa 17

METİN UCA

“Sayın Meral Akşener dünkü imzayı siz atmadınız mı efendim? Bir yıldır konuşulan konu dün mü dayatma oldu? GİK kararı Türkiye’nin tek adam garipliğinden daha mı önemli? Göreve çağırdığınız CHP’li başkanlar Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ‘hayır’ derse ne yapacaksınız?”

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Ünlü isimlerden Meral Akşener’e peş peşe tepki! ‘Sifonu çek! Gitsin…’ - Sayfa 18

SELÇUK YÖNTEM

“Bravo Meral hanım böyle bir dönüşümü bir tiyatro oyununda bile hiç bir aktör yorumlayamaz.. Pes.”

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Ünlü isimlerden Meral Akşener’e peş peşe tepki! ‘Sifonu çek! Gitsin…’ - Sayfa 19

NİHAL YALÇIN

“Mommy’nizi de alın gidin!”

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