Meral Akşener’den Altılı Masa’ya yeni teklif: İki başkan cumhurbaşkanı yardımcısı olsun

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu’dan son dakika açıklaması geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den Altılı Masa’ya yeni teklif gitti. İki belediye başkanı yetkili cumhurbaşkanı yardımcısı olsun.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dahilinde İYİ Parti Genel Merkezi’nde Meral Akşener ile görüştü.

Akşener, Yavaş ve İmamoğlu görüşmesinin ardından İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, genel merkez önünde açıklama yaptı. Zorlu, yaptığı açıklamada “Genel Başkanımız, Yavaş ve İmamoğlu’na Cumhurbaşkanının yetkili, icracı iki Yardımcısı olma önerisini iletti” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu ve Yavaş, Akşener’in bu önerisini Kılıçdaroğlu’na iletecek. Bu gelişmeler öncesi Millet İttifakı’nın 14.00’te başlayacak toplantısı saat 15.00’e alınmıştı.