ŞEHİT KANI ile YAZILAN TARİH TERÖRİSTLERİN MASALARINDA SİLİNEMEZ !

Terörist başı Öcalan için umut hakkı çağrısına karşı tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor.. Bu gelişmeye en sert tepkiyi, vatan uğruna canını ortaya koyan kahraman gazilerimiz ve gözü yaşlı şehit aileleri gösterdi. Türkiye’nin dört bir yanındaki Gaziler, göğüslerinde gururla taşıdıkları gazilik madalyalarını çıkararak, “Bu madalyalar vatanımız için döktüğümüz kanın onurudur. Teröristlerin ve onların destekçilerinin ihanetine alet olmayız!” sözleriyle duruşlarını sergiledi.

Türk milletinin sabrını ve fedakârlığını sınayan bu girişime karşı gaziler, “Bizler bu madalyaları şehitlerimizin kanıyla kazandık, vatanı bölenlerin değil vatanı sevenlerin onuruna taşırız!” diyerek meydan okudu. Protesto, sosyal medyada büyük yankı bulurken, Türk milliyetçileri ve vatanseverler, gazilerimizin bu asil duruşuna destek mesajları yağdırdı.

“Türk milletinin şerefi, teröristlerin pazarlık masalarında satılamaz!” diyen gazilerimiz, Türk’ün onurunun pazarlık konusu yapılamayacağını tüm dünyaya ilan etti. Bu tepki, sadece bir protesto değil, Türk milletinin haysiyetine sahip çıkma çağrısıdır. “Ne şehitlerimizi unuturuz ne de vatanımızı teslim ederiz!” diye haykıran gaziler, Türk milletinin kanını dökenlere asla geçit vermeyeceklerini bir kez daha gösterdi.

Ne yazıkki ateş her zamanki gibi düştüğü yeri yakıyor. İnsanlar yıllarca evlatlarını,çocuklarını,babalarını,eşlerini,sevdiklerini bu topraklar uğruna şehit vermedi mi? Şimdi ise bu canilerden medet umar hale geldik.Eli kanlı terörist kendini lağvedecek, silah gömecek diye daha kaç ana evladını toprağa gömecek?

Türk Milletinin sinir uçlarıyla oynandığı şu günlerde bazı hususlar öne çıkıyor.İmralı canisi Öcalan,”ziyaretçi heyet” ile “yeni paradigmaya gerekli katkıyı sunacak ehliyet ve kararlılığa sahip” olduğunu kamuoyuna duyuruyır.. Peki, bunu kim dile getiriyor? Ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm olmuş bir terörist başı. Bahçeli’nin çağrısından sonra iki HDP’li İmralı’ya gidiyor ve şu sözleri duyuyor: “Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın destek verdiği yeni paradigmaya ben de olumlu anlamda katkı sunacak ehliyete ve kararlılığa sahibim.” Hemen akabinde yapılan açıklamada Bahçeli, bu görüşmeyi “hayra vesile olacak bir başlangıç” olarak değerlendiriyor ve ekliyor: “Ortada yeni bir çözüm ya da açılım süreci kesinlikle yoktur.” Peki, milletin aklı ile oyun mu oynanıyor? Bir yandan terörist başını Meclis’e çağırıyor, diğer yandan vekilleri ayağına gönderiyorsunuz. Bu vekiller gidip terörist başıyla görüşüyor, sonra onun “pozitif katkı” mesajını halka duyuruyor. Hemen akabinde siyasi partilere ziyaretler düzenleniyor.. Şuraya dikkat edelim. “Yeni paradigma” ya da “hayırlı başlangıç” gibi süslü ifadelere neden kulak vermememiz gerektiğini açıklamaya çalışacağım.İlk olarak PKK’nın terör eylemleri laf olsun torba dolsun diye değil, belirli bir hedef doğrultusunda gerçekleşiyor. Bu amaç ise aşikar… Türkiye Cumhuriyeti’ne iştirak ederek vatan topraklarının belirli bir kısmında özerk bir yönetim kurma fikridir.Bölücü terör örgütünün gayesi bu kadar açık ve net iken, Türk Devleti’nin hiçbir kurumu bu örgütle doğrudan ya da temsilcileri ile bir araya gelerek müzakere edemez.

Türk Devleti, 40 yılı aşkın süredir PKK’ya karşı silahlı bir mücadele yürütüyor. Bu süreçte binlerce şehidimiz var. PKK ile ya da onun temsilcileriyle oturulacak bir masa, Türkiye Cumhuriyeti’ni bir terör örgütü seviyesine indirir; bu, bölücü teröre karşı verilen mücadelede mağlubiyeti itiraf etmek anlamına gelir. Hiçbir yetkili ya da sorumluluk taşımayan biri bile böyle bir adım atamaz. Binlerce vatandaşımızın katili olarak mahkûm edilmiş bir terörist başını TBMM’ye davet etmenin veya onunla görüşmenin yüreği yanmış, ocaklarına ateş düşmüş şehit aileleri,gaziler ve Türk milliyetçileri tarafından kabul görmesi mümkün değildir.

Aziz Türk milleti ne şehitlerinin kanını yerde bırakmaya ne de gazilerinin başını öne eğdirmeye müsaade etmeyecektir.