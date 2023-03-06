edaya gelin 15 yaş gençleşin Yang face

En az 15 yaş gençleştiren Yang Face sistemini Türkiye’ye ilk kez getiren Eda Öztürk güzellik merkezinde uygulanmaya başlandı. Yoğun bir talep olduğu için randevular iki üç ay öncesinden alınmaya başlandı. Eda Öztürk şubelerinde yoğun bir talep olduğunu belirten Güzellik Merkezinin sahibi Eda Öztürk “Bu sistemi ilk kez Türkiye’ye biz getirdik kırışıklı cilt bozukluğunu hemen gideren bu sistem de botoks olmadan dolgu olmadan kadınlarımızda hemen işleme alıyoruz” dedi.

Artık Botoks Dolgu Devri Bitti!

Güzellik merkezinin sahibi Eda Öztürk Türkiye’ye ilk kez getirdiği Yang face sistemine büyük talep olduğunu bu konuda bir çok ev hanımının büyük ilgi gösterildiğini belirtti.

Eda Öztürk güzellik merkezlerinin bütün şubelerinde yoğun bir talep olduğunun, uzman ekiplerimiz tarafından işlemlerin yapıldığını belirtti.