10 Kasım’da Hangi Gazeteler Atatürk’ü Görmezden Geldi?

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu önderi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 83. yılında özlemle ve minnetle Türkiye genelinde anılıyor. Türk basını da Büyük Önder Atatürk‘ü 1. sayfalarında andı ve mesajları gazetelerinden verdi.

Bazı gazeteler ise Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve önderi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmadı.

Türkiye Gazetesi, Milli Gazete, Diriliş Postası, Gazi Mustafa Kemal Atatürk‘ü anmayı unutan gazetelerin başında yer alırken, Yeni Akit gazetesi ise 1. sayfasından tek sütunda ‘Gazi Mustafa Kemal bütün yurtta anılıyor’ başlığı ile anması dikkatlerden kaçmadı.

İşte söz konusu gazetelerin bugünkü manşetleri…