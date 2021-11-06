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10 Kasım’da Hangi Gazeteler Atatürk’ü Görmezden Geldi?

10 Kasım’da Hangi Gazeteler Atatürk’ü Görmezden Geldi?
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10 Kasım 2021 - 15:41

10 Kasım’da Hangi Gazeteler Atatürk’ü Görmezden Geldi?

Aramızdan ayrılışının 83. yılında özlemle ve minnetle anılan Mustafa Kemal Atatürk, Türk basını tarafından da anıldı. Ancak bazı gazeteler bugünü es geçti ve Atatürk’ü görmezden geldi.

10 Kasım'da Hangi Gazeteler Atatürk'ü Görmezden Geldi?

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu önderi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 83. yılında özlemle ve minnetle Türkiye genelinde anılıyor. Türk basını da Büyük Önder Atatürk‘ü 1. sayfalarında andı ve mesajları gazetelerinden verdi.

Bazı gazeteler ise Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve önderi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmadı.

Türkiye Gazetesi, Milli Gazete, Diriliş Postası, Gazi Mustafa Kemal Atatürk‘ü anmayı unutan gazetelerin başında yer alırken, Yeni Akit gazetesi ise 1. sayfasından tek sütunda ‘Gazi Mustafa Kemal bütün yurtta anılıyor’ başlığı ile anması dikkatlerden kaçmadı.

İşte söz konusu gazetelerin bugünkü manşetleri…

 

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