Marmara Denizi’ndeki çekilme büyük panik yarattı! Depremin habercisi mi?

İstanbul Avcılar’da denizin yaklaşık 15 metre, Tekirdağ’da ise 25 metre çekilmesi bazı çevrelerce bölgede bir deprem aktivitesi olduğu şeklinde yorumlandı. Konuyla ilgili Kandilli Rasathanesi açıklama yaptı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ta gerçekleşen ve 10 ilde etkisini gösteren 7.7 ve 7.6’lık depremlerin ardından Marmara Denizi’nin bazı noktalarda metrelerce çekilmesi, deprem endişesi yarattı.

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“METEOROLOJİK BİR OLAY” Konuyla ilgili açıklama yapan Kandilli Rasathanesi, “Marmara’da su çekilmesi ile ilgili bilgi notu: Bugün Marmara Denizi’nde deniz suyu seviyesinde meydana gelen değişiklik, tektonik-deprem kaynaklı olmayıp, basınçfarkından kaynaklı meteorolojik bir olaydır” açıklamasında bulundu.

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AVCILAR’DA DENİZ 15 METRE ÇEKİLDİ Avcılar’daki Ambarlı Sahili’nde bulunan ‘Küçük kumsal’ olarak bilenen yaz aylarında denize girilen bölgede deniz çekildi. Deniz yaklaşık 15 metre çekilirken daha önce görünmeyen kayalıklar ortaya çıktı.

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20 yıldır Avcılar’da oturduğunu belirten Hasan Fener, geçen haftaya kadar sahilden dalga kıranın diğer tarafına yürümenin mümkün olmadığını ancak en az 15 metrelik çekilme ardından sahilde rahatlıkla yürünebildiğini söyledi.

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TEKİRDAĞ’DA MARMARA DENİZİ 25 METRE ÇEKİLDİ Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi’nde deniz yaklaşık 25 metre çekildi. Denizin 25 metre çekildiğini fark eden bazı vatandaşlar kısa süreli şaşkınlık geçirdi. Denizin 25 metre çekilmesi ile bölgedeki vatandaşlar arasında ‘Kral yolu’ olarak bilinen denizin içindeki kayalıklarda ortaya çıktı.

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“BÖLGEDE DEPREM AKTİVİTESİYLE ALAKASI YOK” Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünde Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Özşahin yaptığı açıklamada, “Özellikle Poyraz estiğinde her sene Marmara Denizi’nde görülen çekilmelerdir. Özellikle alçak kıyılarda çekilmeler belirgin bir şekilde gözükmektedir.

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Tekirdağ’da Kral Yolu olarak isimlendirilen Marmaraereğlisi ilçesinin alçak olduğu alanlarda bu çekilme genliği fazla olduğundan dolayı geniş alanda görülmektedir. İnsanlar bu çekilmeden tedirginlik duymakta.

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Bu çekilmenin bölgedeki deprem aktivitesiyle alakası yoktur. Tamamen dönemsel olarak belli mevsimlerde rüzgarın hep aynı yönde esmesiyle beraber ortaya çıkan hadisedir. Herhangi bir korkuya gerek yok” dedi.

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