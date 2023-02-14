Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Marmara Denizi’ndeki çekilme büyük panik yarattı! Depremin habercisi mi?

Marmara Denizi’ndeki çekilme büyük panik yarattı! Depremin habercisi mi?
2 views
14 Şubat 2023 - 15:54
İstanbul Avcılar’da denizin yaklaşık 15 metre, Tekirdağ’da ise 25 metre çekilmesi bazı çevrelerce bölgede bir deprem aktivitesi olduğu şeklinde yorumlandı. Konuyla ilgili Kandilli Rasathanesi açıklama yaptı.

Marmara Denizi'ndeki çekilme büyük panik yarattı! Depremin habercisi mi? - Sayfa 1

Merkez üssü Kahramanmaraş’ta gerçekleşen ve 10 ilde etkisini gösteren 7.7 ve 7.6’lık depremlerin ardından Marmara Denizi’nin bazı noktalarda metrelerce çekilmesi, deprem endişesi yarattı.

19

Marmara Denizi'ndeki çekilme büyük panik yarattı! Depremin habercisi mi? - Sayfa 2

“METEOROLOJİK BİR OLAY”

Konuyla ilgili açıklama yapan Kandilli Rasathanesi, “Marmara’da su çekilmesi ile ilgili bilgi notu: Bugün Marmara Denizi’nde deniz suyu seviyesinde meydana gelen değişiklik, tektonik-deprem kaynaklı olmayıp, basınçfarkından kaynaklı meteorolojik bir olaydır” açıklamasında bulundu.

29

Marmara Denizi'ndeki çekilme büyük panik yarattı! Depremin habercisi mi? - Sayfa 3

AVCILAR’DA DENİZ 15 METRE ÇEKİLDİ

Avcılar’daki Ambarlı Sahili’nde bulunan ‘Küçük kumsal’ olarak bilenen yaz aylarında denize girilen bölgede deniz çekildi. Deniz yaklaşık 15 metre çekilirken daha önce görünmeyen kayalıklar ortaya çıktı.

39

Marmara Denizi'ndeki çekilme büyük panik yarattı! Depremin habercisi mi? - Sayfa 4

20 yıldır Avcılar’da oturduğunu belirten Hasan Fener, geçen haftaya kadar sahilden dalga kıranın diğer tarafına yürümenin mümkün olmadığını ancak en az 15 metrelik çekilme ardından sahilde rahatlıkla yürünebildiğini söyledi.

49

Marmara Denizi'ndeki çekilme büyük panik yarattı! Depremin habercisi mi? - Sayfa 5

TEKİRDAĞ’DA MARMARA DENİZİ 25 METRE ÇEKİLDİ

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi’nde deniz yaklaşık 25 metre çekildi. Denizin 25 metre çekildiğini fark eden bazı vatandaşlar kısa süreli şaşkınlık geçirdi. Denizin 25 metre çekilmesi ile bölgedeki vatandaşlar arasında ‘Kral yolu’ olarak bilinen denizin içindeki kayalıklarda ortaya çıktı.

59

Marmara Denizi'ndeki çekilme büyük panik yarattı! Depremin habercisi mi? - Sayfa 6

“BÖLGEDE DEPREM AKTİVİTESİYLE ALAKASI YOK”

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünde Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Özşahin yaptığı açıklamada, “Özellikle Poyraz estiğinde her sene Marmara Denizi’nde görülen çekilmelerdir. Özellikle alçak kıyılarda çekilmeler belirgin bir şekilde gözükmektedir.

69

Marmara Denizi'ndeki çekilme büyük panik yarattı! Depremin habercisi mi? - Sayfa 7

Tekirdağ’da Kral Yolu olarak isimlendirilen Marmaraereğlisi ilçesinin alçak olduğu alanlarda bu çekilme genliği fazla olduğundan dolayı geniş alanda görülmektedir. İnsanlar bu çekilmeden tedirginlik duymakta.

79

Marmara Denizi'ndeki çekilme büyük panik yarattı! Depremin habercisi mi? - Sayfa 8

Bu çekilmenin bölgedeki deprem aktivitesiyle alakası yoktur. Tamamen dönemsel olarak belli mevsimlerde rüzgarın hep aynı yönde esmesiyle beraber ortaya çıkan hadisedir. Herhangi bir korkuya gerek yok” dedi.

89

Marmara Denizi'ndeki çekilme büyük panik yarattı! Depremin habercisi mi? - Sayfa 9

“HER SENE AYNI OLAY”

Vatandaşlardan Sırma Yolcu yaptığı açıklamada, “Her sene bu aylarda deniz genellikle böyle çekilir. Yani bu kral yolu çıkacak kadar çekiliyor. Vatandaşların korkmasına gerek yok. Her sene olan bir olay” dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Haluk Levent yardım götürürken kaza geçirdiHaluk Levent yardım götürürken kaza geçirdi
Bahçeli’ye bir yanıt da Oğuzhan Uğur’dan geldi! “Yanlış bilgi verildiği kanısındayız”Bahçeli’ye bir yanıt da Oğuzhan Uğur’dan geldi! “Yanlış bilgi verildiği kanısındayız”
Haluk Levent’ten Devlet Bahçeli’ye jet yanıt! “Dün MHP’li vekiller çadırımızı ziyaret ediyordu”Haluk Levent’ten Devlet Bahçeli’ye jet yanıt! “Dün MHP’li vekiller çadırımızı ziyaret ediyordu”
Mehmet Topal Malatya’da enkaz çalışmalarına katıldı!Mehmet Topal Malatya’da enkaz çalışmalarına katıldı!
Günlerdir afet bölgesinde yemek yapan Mehmet Yalçınkaya’yı kızdıran yorum!Günlerdir afet bölgesinde yemek yapan Mehmet Yalçınkaya’yı kızdıran yorum!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul için ilçe ilçe deprem senaryosu! Olası 7.5 büyüklüğündeki depremde yaşanabilecek kayıplar…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Marmara Denizi’ndeki çekilme büyük panik yarattı! Depremin habercisi mi?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Haluk Levent yardım götürürken kaza geçirdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bahçeli’ye bir yanıt da Oğuzhan Uğur’dan geldi! “Yanlış bilgi verildiği kanısındayız”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Haluk Levent’ten Devlet Bahçeli’ye jet yanıt! “Dün MHP’li vekiller çadırımızı ziyaret ediyordu”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TOKİ konutları depremde neden yıkılmadı? İşin sırrını TOKİ Başkanı Ömer Bulut açıkladı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mehmet Topal Malatya’da enkaz çalışmalarına katıldı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Günlerdir afet bölgesinde yemek yapan Mehmet Yalçınkaya’yı kızdıran yorum!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Deniz Baykal son yolculuğuna uğurlanıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hakan Hatipoğlu, yıkıma uğrayan Antakya sokaklarını paylaştı: Burnumdan gitmeyen kokular var
SON DAKİKA HABERLERİ
Depremzedelerin ortak bir sorusu var: Şimdi bize ne olacakŞubat 13, 2023-11:04 am
Oğuzhan Uğur ifade vermek için adliyeye geldiŞubat 13, 2023-11:00 am
Son açıklanan can kaybı 29 bin 605… Bölgelerimizden anlık bilgilerŞubat 13, 2023-10:56 am
Saatler sonra peş peşe mucize haberleri…Şubat 13, 2023-10:49 am
Kılıçdaroğlu, 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayının duyurulacağı tarihi açıkladıOcak 30, 2023-10:06 am
Fenerbahçe – Kasımpaşa maçından sonra herkes Enner Valencia ve Arda Güler’i konuşuyor!Ocak 30, 2023-10:02 am
Sancaktepe’de kan donduran olay! Baba ve 3 çocuğu ölü bulunduOcak 27, 2023-5:28 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !