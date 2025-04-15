Uluslararası Suç Örgütlerine Darbe

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası suç örgütlerine yönelik düzenlenen geniş kapsamlı operasyonda 234 üst düzey örgüt üyesinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınanlardan 9’unun yurt dışında, 225’inin ise Türkiye genelinde yakalandığı bildirildi.

Yerlikaya, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, hedefte dört ayrı uyuşturucu suç örgütünün bulunduğunu belirtti. Bu örgütlerin yalnızca uyuşturucu ticareti yapmakla kalmayıp, kara para aklama, kasten adam öldürme, silahla yaralama, adam kaçırma ve şantaj gibi ağır suçlara da karıştıklarının tespit edildiğini ifade etti.

“13 Milyar TL’lik Mal Varlığına El Konuldu”

Operasyon kapsamında toplam 13 milyar TL değerindeki mal varlığına el konulduğunu açıklayan Bakan Yerlikaya, “Toplam 234 üst düzey suç örgütü üyesi gözaltına alındı. Bunlardan 10’u kırmızı bültenle aranıyordu. Operasyonlarımız devam ediyor” dedi.

Europol İş Birliği ile Küresel Takip

Yerlikaya, operasyonun uluslararası ayağında Europol ile yapılan iş birliğinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Polislerimiz Europol merkezinde Avrupalı analizcilerle birlikte çalıştı, suç ağları tespit edildi. Bu iş birliği sayesinde dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren zehir tacirlerine ağır bir darbe indirildi” diye konuştu.

“Sınır Ötesi Suçlarda Sınır Tanımıyoruz”

Beş farklı ülkede eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonların, Türkiye’nin sınır ötesi suçlarla mücadelede kararlılığını ortaya koyduğunu belirten Yerlikaya, “Suç örgütleri şunu çok iyi bilmelidir ki hiçbir yer onlar için güvenli değildir. Onları karanlık deliklerde bulup çıkaracağımızı buradan bir kez daha ilan ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Güvenlik güçlerinin kararlılıkla yürüttüğü operasyonların, suçla mücadelede önemli bir dönüm noktası olduğu değerlendiriliyor. Yetkililer, benzer operasyonların süreceğinin altını çiziyor.

KAYNAK:https://www.ensonhaber.com/