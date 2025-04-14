BEKLENMEDİK KAR YAĞIŞI ÇAY TARIMINI VURDU

Nisan ayında Doğu Karadeniz’i etkisi altına alan ani kar yağışı ve soğuk hava dalgası, bölge ekonomisinin can damarı olan çay üretiminde büyük zarara yol açtı. Baharın gelişiyle birlikte filizlenmeye başlayan çay bahçeleri, don olayları nedeniyle ciddi hasar gördü. Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan, yaşanan afetin birinci sürgün dönemini büyük ölçüde etkileyeceğini belirtti.

FİLİZLER DONDU, UMUTLAR SÖNDÜ

11 Nisan’da başlayan ve Rize başta olmak üzere Doğu Karadeniz genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, sıcaklıkların sıfırın altına düşmesine neden oldu. Bu durum, yeni filizlenmeye başlayan çay yapraklarının donarak kurumasına yol açtı. Sadece çay değil, fındık ve meyve ağaçları da bu hava olayından olumsuz etkilendi.

Rize Ziraat Odası Başkanı Arslan, “Çay bahçelerimiz bahar aylarıyla birlikte yeniden canlanmaya başlamıştı. Ancak kar yağışı ve don, bu süreci tamamen tersine çevirdi. Filizler yandı, zarar büyük.” ifadelerini kullandı.

HASAR TESPİTİ BAŞLADI

Ziraat odalarının bölgede başlattığı incelemeler doğrultusunda, çay bahçelerindeki hasar düzeyinin belirlenmesi için raporlar hazırlanacak. Bu raporların Tarım ve Orman Bakanlığı’na iletilerek, üreticilerin destek almasının sağlanması bekleniyor.

GÜBRELEME BOŞA GİTTİ, KAYIPLAR BÜYÜYOR

Nisan ayında çay bitkisini beslemek ve verimi artırmak amacıyla gübreleme çalışmalarına başlayan üreticiler, soğuk hava nedeniyle bir darbe daha aldı. Arslan, “Üreticilerimiz azotlu gübreleme ile çayda erken verim almayı hedeflemişti. Ancak kar yağışıyla birlikte bu filizler yandı. Bu hem maddi hem manevi büyük bir kayıp anlamına geliyor.” dedi.

GELİR KAYBI KAÇINILMAZ

Birinci sürgün döneminin büyük oranda aksayacağına dikkat çeken Arslan, bu durumun bölge üreticileri için ciddi bir gelir kaybı anlamına geldiğini belirtti. Geciken hasat nedeniyle üretimin düşeceği, bu düşüşün hem üreticiyi hem de çay sanayisini olumsuz etkileyeceği ifade ediliyor.

KAYNAK:https://www.yenicaggazetesi.com.tr/