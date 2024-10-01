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Cenazesi Türkiye’ye getirilen Ahu Tuğba’ya büyük vefasızlık

Cenazesi Türkiye’ye getirilen Ahu Tuğba’ya büyük vefasızlık
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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01 Ekim 2024 - 16:13

Cenazesi Amerika’dan getirilen Ahu Tuğba için, Beyoğlu Atlas’ta tören düzenlendi. Tuğba’nın burada düzenlenen cenaze törenine Yeşilçam’dan katılan dostlarının olmaması dikkati çekti.

Amerika’da 1 Eylül tarihinde vefat eden Ahu Tuğba’nın cenazesi, Türkiye’ye getirildi.

Kızı Anjelik Calvin tarafından Türkiye’ye getirilen Tuğba’nın cenazesi, tören için Beyoğlu Atlas Sineması’na götürüldü.

Burada tören düzenlenirken, törene Ahu Tuğba’nın sanatçı dostlarından katılan kimsenin olmadığı görüldü.

SERPİL ÇAKMAKLI İSYAN ETTİ

Törene katılan Serpil Çakmaklı, “Valla arkadaşlar çok üzgünüm. Yeşilçam’dan bir sürü meslektaşımı burada görmek istedim. Hiçbiri burada yok. Neden yani.

Ölüm hepimizin kapısını bir gün çalacak. İnsanların kalbinde taht kuran bir yıldızımızın meslektaşları tarafından bu şekilde uğurlanmasını kınıyorum. Yazıklar olsun. Sinemada Ahu Tuğba denilen bir gerçek yok mu?“dedi.

“VEFASIZLIK VAR”

Anjelik Calvin, “Serpil ablam doğru söylemiş. Vefasızlık var. Serpil Çakmaklı annemin kaç senelik arkadaşı olduğu için kimin ne olduğunu biliyor. Bu camiada bir sanatçı olarak en doğrusunu bilir. Gelip gelmemeleri önemli değil. Biz Allah katında görevimizi yapmak için buradayız.

Yanımızda değerli Türk devleti ve basın durdu. Süreç kabus gibiydi. Hiçbir evlat annesini o şekilde görmek istemez. Allah düşmanımın başına vermesin bunu defalarca söyledim. Annem için buradayız, benim için değil.” ifadelerini kullandı.

“ALLAH VERDİ, ALLAH ALDI”

“Artık duasını edelim, rahatlayacağım. Allah verdi Allah alır. Bir toprağa verelim, artık duasını edelim. Çarpılacağız Allah katında” diyen Anjelik’i yakınları teselli etti.

“ŞOV YAPMAYA GEREK YOK”

Ayrıca, “Tabutu başında ne denir ki… Şov yapmaya gerek yok, Allah katında görevimizi yerine getirmek için buradayız. Sinemaya 40 yılın üzerinde emek veren bir kız çocuğu düşünün.

Koşulsuzca sinemayı seven, ülkesini seven bir kız çocuğu… Onun için buradayız. Teşekkür ediyorum, konuşamıyorum affedin beni. Onu kendi canımdan çok seviyorum. Yüreğim dağlanıyor” şeklinde duygusal bir konuşma yaptı.

NURİ ALÇO ORADAYDI

Nuri Alço, Ahu Tuğba’nın anma törenine gelen isimlerden biri oldu. Alço ‘Otopsi raporunda bir şey çıkmadı. Ahu Tuğba’nın ölümü şüpheli değil. açıklamasını yaptı.

“BİR DUASIN ELLERİMDE”

Tuğba’nın cenazesi Beyoğlu’nda düzenlenen törenin ardından, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Teşvikiye Camisi’ne getirildi. Buradan da Zincirlikuyu Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak. Ayakta durmakta zorlanan Anjelik Calvin, “Bir duasın ellerimde” diyerek gözyaşı döktü.

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