Dünya’da marka krizi kafaları karıştırdı! Gazetede neler oluyor?

Türkiye’nin en önemli ekonomi gazetecilerinin bir araya geldiği Dünya gazetesinde 1 haftadır süren marka krizi farklı bir boyuta ulaştı. Gazetenin cuma günü son sayısının yayımlandığı ve pazartesi gününden itibaren “Nasıl Bir Ekonomi” ismiyle yayın hayatına devam edeceği açıklanmıştı.

“ekonomim.com” adresinden Dünya gazetesinin yazarları ile birlikte yeni yayın hayatına başladığı görüldü. Dunya.com sitesinin hemen hemen aynı tasarımını renk değiştirerek kullanan sitedeki yazarlar ise Dünya gazetesindeki kadronun aynısı olarak yollarına devam etti.

Dunya.com üzerinden ise yaşanan durumla ilgili bir açıklama yer aldı. Dünya gazetesinin kurucusu Nezih Demirkent’in kızı Didem Demirkent imzalı yazıda gazetenin yayın hayatına son vermediği, yoluna devam ettiği vurgulandı. Demirkent yaşanan süreçle de ilgili ayrıntılı bir açıklama yaptı. Demirkent, Dünya gazetesinin eski çalışanları tarafından paylaşılan haberler için “Markamız, ‘Dünya çalışanlarının veda ettiği’, ‘Dünya Gazetesi’nin NBE isimli bir yayına dönüştüğü’ yönünde gerçeğe aykırı, kamuoyunu bilinçli olarak yanıltan ve Dünya markasına doğrudan doğruya yayın yolu ile saldırı oluşturan haksız fillerle karşı karşıya kalmıştır” ifadelerini kullandı. Demirkent, “Dünya Gazetesi’nin yayın hayatı son bulmadı, Dünya yoluna devam ediyor” dedi.

“YOLUN SONUNA GELDİK” AÇIKLAMASI…

Dünya çalışanları ise geçtiğimiz hafta isim hakkı anlaşmasının yenilenemediğini belirterek gazetenin yola “Nasıl Bir Ekonomi” ismiyle devam edileceğini açıklamıştı. “Her yolculuğun son bulduğu bir durak var… Bizler de nihayet bir yolun sonuna geldik…” şeklinde başlayan basın açıklamasında şu ifadeler kullanılmıştı:

“Ve bir son-bir başlangıç diyerek yeni bir yola çıktık. DÜNYA’ya hayat veren ekip olarak aynı ilke ve anlayışla 21 Kasım Pazartesi gününden başlayarak kaldığımız yerden “Nasıl Bir EKONOMİ” adıyla yolumuza devam edeceğiz. Yine aynı ekip ve aynı çizgiyle her gün sizlerle birlikte olma çabası, gayreti ve daha iyisini sunma heyecanıyla gazetemizi sizlere ulaştıracağız. Ekonomiyi birlikte izleyecek, birlikte yorumlayacağız.”

SÖZLEŞME SÜRESİNİN DOLMASINI BEKLEDİK…

Demirkent’in açıklamasının detayları ise şöyle:

“İmtiyaz sahibi olduğumuz Dünya Gazetesi, Dünya Ekonomi Politika, dünya.com, Dünya Executive, Dünya Kitap, Dünya Tekno ve İhracatın Yıldızları markalarımız için NBE Medya Yayın Basın A.Ş. ile 2019 yılında imzalanmış olan ‘marka kiralama sözleşmesi’ 18.11.2022 tarihi itibarıyla son bulmuştur. Markanın kurucusu sayın Nezih Demirkent’in yaşamı ve meslek hayatı süresince gözettiği etik değerler çerçevesinde sözleşme süresinin dolmasını bekleyen kurumumuz, doğru ve tarafsız haberciliğin ‘Dünya’ çatısında yaşamaya devam edeceğini, daha güçlü, daha özgün , objektif habercilik anlayışıyla Dünya Gazetesi’nin yayın hayatını kendi kadrosu ile her zamanki gibi kesintisiz sürdüreceğini kamuoyuna duyurmaktan kıvanç duymaktadır.

Dünya markasının devamlılığı hakkında kasıtlı olarak oluşturulan, gerçek dışı yayın ve haberler karşısında ‘doğruları’ aktarmak ve kamuoyunu aydınlatmak zorunlu hale gelmiştir. Markanın yayını NBE tarafından devam ettirilirken 15.11.2022 tarihinden itibaren gazetenin orjina logosunun altına yerleştirilen ‘dönüşüyor’ ibaresi ile başlatılan kampanya, takip eden günlerde kasıtlı olarak ‘Dünya markasının yayın hayatının son bulduğu’ yönündeki haberlerle sürdürülmüştür. Markamız, ‘Dünya çalışanlarının veda ettiği’, ‘Dünya Gazetesi’nin NBE isimli bir yayına dönüştüğü’ yönünde gerçeğe aykırı, kamuoyunu bilinçli olarak yanıltan ve Dünya markasına doğrudan doğruya yayın yolu ile saldırı oluşturan haksız fillerle karşı karşıya kalmıştır. Gerçeğe tamamen aykırı, objektif kriterlerden uzak , markanın itibarına açıkça zarar veren bu fiillere karşı, bir cevap hakkı kullanımına izin verilmeden, bizlerden görüş ve bilgi alınmadan, bu yayın ve haberlerin gerçekliği araştırılmadan yayınlanan ve Dünya markasını itibarsızlaştırma, yok etme algısına destek vermek üzere çeşitli medya ve sosyal medya hesaplarından yayılan diğer tüm yayınlara ve duyurulara ilişkin olarak her türlü yasal haklarımız saklı tutulmakta olup gereği yapılacaktır.

Dünya markasını kiralamış olan NBE A.Ş’nin kadrolu çalışanlarının ‘Dünya çalışanları’ şeklinde yansıtılması, Dünya markası tüm gücüyle var olurken ‘Dünya markası NBE’ye dönüşüyor’, ‘Dünya son yayını yapıyor’ şeklindeki haberler, kamuoyunda Dünya markasının tamamen yok olduğu ve kapandığı algısı yaratmaya yönelik olup , markayı değersizleştirme, itibarını zedeleme ve 42 yıllık markanın mirasına açıkça haksız olarak konma çabasıdır. Türk ekonomi basınında kiraladığı marka üzerinden, o markanın haklarına kasıtlı olarak zarar veren bu kurumun bir Türk markasının ticari itibarını doğrudan zedeleyecek yayınları ve duyuruları elindeki medya gücünü kullanarak sürdürüyor olması son derece talihsiz bir olay olup türünün de tek örneğidir. Türk ekonomi basını kuşkusuz Anayasamızın ve Basın Kanunu ile ilgili tüm yasal düzenlemelerin kapsamı dahilinde iş dünyası ve dünya ekonomisine ilişkin haberleri objektif kriterlerle kamuoyuna ulaştırmak misyonundadır. Bu misyonun, doğrudan bir Türk markasını kamuoyu nezdinde küçük düşürmek, yok etmek, bu markaya yıllarca emek verenleri yok saymak yönünde girişimlerle maalesef ciddi hasar göreceği kamuoyunun takdirindedir.”