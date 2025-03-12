ABD’DEN UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI İÇİN 30 GÜNLÜK ATEŞKES TEKLİFİ!

Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken, ABD’den barış için kritik bir adım geldi. Washington yönetimi, iki taraf arasında 30 günlük geçici ateşkese hazır olduğunu resmen duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı, ateşkes sürecinin başlaması için diplomatik girişimlerin hızlandırıldığını ve taraflarla görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

“30 GÜNLÜK ATEŞKES MÜMKÜN OLABİLİR”

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, “Ukrayna ve Rusya arasında 30 günlük geçici bir ateşkese hazırız. Bu süre, kalıcı çözüm için diplomatik zeminin hazırlanmasına olanak tanıyacaktır” denildi. ABD, bu süreçte insani yardımların ulaştırılması, esir değişimi ve sivil koridorların açılmasını da öneriyor.

WASHINGTON’DAN BARIŞ MESAJI

Yetkililer, “ABD olarak, savaşı sona erdirecek adımlara her zaman açığız. Tarafları masaya getirmek için yoğun çaba harcıyoruz” açıklamasında bulundu. Bu öneriyle, özellikle cephe hattında sivillerin korunması ve insani krizin hafifletilmesi hedefleniyor.

RUSYA VE UKRAYNA’DAN İLK TEPKİLER

ABD’nin ateşkes önerisine ilişkin Kremlin’den resmi açıklama gelmezken, Ukrayna tarafı, “Her türlü ateşkes, Rusya’nın işgal ettiği topraklardan çekilmesiyle mümkün olur” mesajını verdi. Ancak kaynaklar, arka planda diplomatik temasların sürdüğünü belirtiyor.

AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİYOR

Avrupa Birliği yetkilileri, ABD’nin girişimini desteklediklerini açıkladı. Brüksel’den yapılan açıklamada, “Kalıcı barış için atılacak her adımı destekliyoruz. Geçici ateşkes, masaya dönüş için ilk adımdır” ifadeleri kullanıldı.

GÖZLER PUTİN VE ZELENSKY’DE

ABD’nin önerisinin ardından gözler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky’nin vereceği yanıta çevrildi. Putin’in askeri hedeflerinden vazgeçip geçmeyeceği, Zelensky’nin ateşkese nasıl yaklaşacağı önümüzdeki günlerin en önemli sorusu olacak.

BARIŞA DOĞRU UMUTLU BİR ADIM MI?

Savaşın başladığı günden bu yana ilk kez ABD’nin doğrudan ateşkes önerisiyle devreye girmesi, uluslararası toplumda barış umutlarını artırdı. Ancak tarafların sahadaki pozisyonları ve talepleri dikkate alındığında, ateşkesin hayata geçip geçmeyeceği henüz net değil.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com