SAVCILIKTAN ZEHRA KINIK İÇİN HAPİS TALEBİ

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir’in, 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin ölümüne neden olduğu trafik kazasına ilişkin davada savcılık mütalaasını sundu. Savcı, Kınık’ın asli kusurlu olduğunu belirterek 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.

İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, 9 Temmuz 2024 tarihinde meydana gelen kazaya ilişkin savcılık mütalaası açıklandı. Fatma Zehra Kınık Demir, aracıyla 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

ASLİ KUSUR VURGUSU: “TÜM DELİLLER SANIK ALEYHİNE”

Savcılık makamı, dosyada yer alan tanık ifadeleri, doktor raporları, trafik kaza tespit tutanağı, otopsi raporu ve bilirkişi incelemeleri doğrultusunda Fatma Zehra Kınık Demir’in kazada asli kusurlu olduğunu belirtti.

Mütalaada şu ifadelere yer verildi:

“Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, sanığın asli kusuruyla bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına sebep olduğu sabittir.”

2 YILDAN 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Savcı, Kınık Demir’in “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, mütalaayı dikkate alarak nihai kararı ilerleyen duruşmalarda açıklayacak.

KAMUOYU YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Kınık soyadının kamuoyundaki bilinirliği nedeniyle dava, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Özellikle kazada hayatını kaybeden Batın Barlasçeki’nin ailesi, olayın adalet önünde tam anlamıyla aydınlatılmasını talep ediyor.