Türkiye Yanıyor THK Kayyumu Düğünde...

Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşcı katıldığı bir televizyon programında, Türkiye’nin 7 ilinde süren 21 yangına rağmen düğüne gittiğini belirtti.

Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşcı’dan olay yaratan sözler.

Türkiye 7 ilde 21 orman yangını devam ederken Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşcı, bir televizyon programına bağlanarak yangına rağmen düğüne gittiğini belirtti.

Aşçı: “Bu akşam bir özel durumum vardı, çocukluğundan beri büyüttüğümüz bir kızımızın düğünü vardı oraya gitmek durumunda kaldım.” ifadelerini kullandı.

Aşcı’nın bu sözleri sosyal medyada tepki topladı.