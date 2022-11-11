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Bakan Özer’den ‘ara tatil’ mesajı

Bakan Özer’den ‘ara tatil’ mesajı
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11 Kasım 2022 - 13:07

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili için öğretmen ve öğrencilere ‘iyi tatiller’ dileğinde bulundu.

Bakan Özer'den 'ara tatil' mesajı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer; ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde yaklaşık 19 milyon öğrenciyi kapsayan, 2022-2023 eğitim öğretim yılının 14-18 Kasım arsındaki ilk ara tatiline ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Özer, hafta sonu ile birlikte 9 güne ulaşan arada öğrencilerin keyifli vakit geçirmeleri dileğiyle, tüm öğretmen ve öğrencilere ‘iyi tatiller’ diledi. Bakan Özer, öğrencilere ve öğretmenlere seslenerek, “Sevgili çocuklar, hafta sonu ile birlikte 9 güne ulaşan arada bol bol dinlenmenizi, en iyi dostunuz olan kitaplarla vakit geçirmenizi ümit ediyorum. Sevgili öğrencilerimiz ve kıymetli öğretmenlerimiz mutlu ve güzel bir tatil geçirmenizi, 21 Kasım Pazartesi günü sağlıkla yeniden okullarımızda buluşmayı diliyorum” dedi.

‘E-KÜTÜPHANE ÖĞRETMENLERİMİZİ BEKLİYOR’

Öğretmenlerin ‘mesleki çalışma’ programlarının çevrim içi olarak yapılacağını hatırlatan Özer, “Öğretmenlerimiz okula gitmeden Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden mesleki çalışmalarını tamamlayabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarından çıkan kitaplardan oluşan özel bir seçkiyi barındıran e-kütüphane de yine ÖBA üzerinde öğretmenlerimizi bekliyor” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yeni eğitim konularının yanı sıra ÖBA’da geçmişten bugüne yayınlanmış 77 eğitim başlığının yer alacağı, öğretmenlerin daha önce almadıkları herhangi bir eğitimi tamamlamalarının yeterli olacağı kaydedildi. Açıklamada, “Ara tatilin ardından öğrenciler, 21 Kasım’da tekrar ders başı yapacak. 23 Ocak-3 Şubat 2023’te yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023’te ise 2’nci ara tatil olacak. 12 Eylül 2022’de başlayan eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023’te sona erecek” denildi.

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