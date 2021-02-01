Hem oyunculuğuyla hem de sempatisiyle dikkat çeken Seda Bakan, eşi Ali Erel ile birlikte tatil sezonunu Bodrum’da açtı. Ünlü oyuncu, deniz içerisine atılan cisimleri temizlemesiyle takdir topladı.
Ayvalık’ta devam eden film çekimlerine verilen arayı fırsat bilen Seda Bakan eşi Ali Erel’le birlikte soluğu Bodrum’da aldı.
Önceki gün bir plajda görüntülenen güzel oyuncu, sahilde çevreci kimliğini gözler önüne serdi.
Deniz içerisine atılan poşet, ıslak mendil gibi cisimleri elleriyle toplayan oyuncu, alkış aldı.
Bakan temizliğin ardından eşiyle birlikte denize daldı.
2014’te dünyaevine girdiği Ali Erel’e sevgi gösterilerinde bulunan Bakan, eşini omuzundan ısırdıktan sonra denizin keyfini çıkardı.