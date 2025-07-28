27 Temmuz reyting sonuçları: Tüm gruplarda birinci MasterChef

ında yayınlanan MasterChef Türkiye, her yeni bölümüyle milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yoğun rekabetin yaşandığı Cumartesi akşamında, haber bültenlerinden yerli dizilere kadar birçok güçlü rakibin olduğu reyting savaşında, MasterChef hem içerik kalitesi hem de izleyici bağlılığı ile öne çıktı. Üç ana kategoride de zirvede yer alması, yarışmanın başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Total grubunda MasterChef Türkiye’yi Now Ana Haber Hafta Sonu takip etti. Üçüncü sırada ise Kanal D’nin aksiyon dolu yapımı Kuralsız Sokaklar yer aldı. Bu tablo, hem yarışma programlarının hem de haber bültenlerinin ciddi izleyici kitlesine sahip olduğunu ortaya koydu.

AB ve ABC1 gruplarında da durum değişmedi. MasterChef Türkiye, bu gruplarda da birinci sırada yer aldı. Bu durum, yapımın sadece genel izleyiciye değil, eğitim ve gelir düzeyi daha yüksek izleyici gruplarında da büyük bir ilgi gördüğünü gösteriyor. Özellikle hafta sonları televizyon ekranlarında yaşanan içerik rekabeti göz önüne alındığında, bu istikrar dikkat çekici bir başarı olarak değerlendiriliyor.

Yarışmanın jürisinde yer alan Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu’nun enerjisi, yarışmacılar arasındaki rekabetin artan temposu ve her bölümde yaşanan sürpriz gelişmeler, izleyicinin ilgisini canlı tutmayı başarıyor.

Reyting sonuçları, televizyon dünyasında içerik üreticileri için önemli bir gösterge niteliği taşırken, MasterChef Türkiye’nin bu başarısı yapım ekibinin uzun soluklu stratejilerinin ve izleyiciyle kurduğu güçlü bağın bir sonucu olarak görülüyor.