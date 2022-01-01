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Türkan Şoray’dan yürek burkan Fatma Girik mesajı

Türkan Şoray’dan yürek burkan Fatma Girik mesajı
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25 Ocak 2022 - 14:56

Türkan Şoray’dan yürek burkan Fatma Girik mesajı

Corona virüse bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Yeşilçam’ın usta oyuncusu Fatma Girik, yakın arkadaşları tarafından anıldı.

Türkan Şoray'dan yürek burkan Fatma Girik mesajı

TÜRKAN ŞORAY’DAN FATMA GİRİK’E VEDA

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Türkan Şoray, Fatma Girik’e veda etti.

Şoray, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Dünya güzeli maviş gözlerinle cıvıl cıvıl bakardın benim canım arkadaşım seni çok özleyeceğim birlikte olduğumuz, güldüğümüz günlerimizi…

Sinema yolculuğunda kader arkadaşıydık sevinçlerimiz, üzüntülerimizle…

“TÜRK SİNEMASINDA YERİN DOLMAYACAK”

Seni seven milyonlar çok özleyecek Türk sinemasında yerin dolmayacak. Duyduğum derin acıyı ifade etmem zor kalbimdesin sonsuza kadar…”

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