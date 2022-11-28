Takipçilerinden Seren’e destek yağdı…

Seren Serengil’in Konya’da yaşanan köpeğe şiddet olayının ardından instagramdan yaptığı paylaşımlar bir grup tarafından engellenmeye çalışıldı. Serengil, hayvanların daha iyi şartlarda yaşaması için instagram hesabından gece-gündüz paylaşımlar yapıyordu. Önce canlı yayınları ardından da attığı mesajlar ‘hayvan düşmanları’ tarafından spamlanan Seren Serengil, takipçilerinden destek istedi.

İnstagram hesabında; “Bu bir spam postudur.

Hesabımız yoğun spam altında, sebebini biliyorsunuz” diyen Serengil’in bu isteği, saniyeler içinde karşılık buldu. Günlerdir gözyaşları içinde hayvanların kurtarılması için çabalayan Seren’e binlerce takipçisi mesaj yağdırdı. Beklediği destek kısa sürede gelen Seren Serengil’in hesabı, köpeklerin uyutulması için kampanya başlatan hayvan düşmanlarının saldırılarından kurtulmuş oldu.