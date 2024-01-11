TGC 65.Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’ne başvurular başlıyor

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen “Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri” ne başvurular 15 Ocak 2024 Pazartesi günü başlıyor. TGC Başarı Ödülleri, Basın, Televizyon-Radyo ve İnternet Gazeteciliği ana başlıkları altında 1 Ocak 2023–31 Aralık 2023 tarihleri arasında yayınlanan eserlere veriliyor.

Başarı Ödülleri kapsamında üç özel ödül bulunuyor. Bir gazeteci veya yayın organına bir yıllık çalışması dikkate alınarak Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanlarından Nezih Demirkent adına konulan Özel Ödül belirleniyor.

Kadın Haberi Ödülü ise TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu tarafından önerilerek TGC Yönetim Kurulu tarafından veriliyor.

TGC Önceki Genel Sekreter Yardımcılarından Niyazi Dalyancı adına konulan Barış Gazeteciliği Ödülü’nü doğrudan Yönetim Kurulu belirliyor.

BASIN, RADYO-TELEVİZYON ve İNTERNET GAZETECİLİĞİ DALLARINDAKİ BAŞVURULAR

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre; Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri ”BASIN” kategorisinde ”HABER (Siyasal, Ekonomi, Toplum, Eğitim, Sağlık, Kültür-Sanat-Magazin, Spor)”, ”KÖŞE YAZISI, ”ARAŞTIRMA (Tek ya da Seri)”, ”RÖPORTAJ-SÖYLEŞİ”, “SAYFA DÜZENİ (Birinci Sayfa, İç Sayfa)”, ”KARİKATÜR (Seri-Bant dahil)” ve ”FOTOĞRAF” dallarında verilecek.

“TELEVİZYON” kategorisinde ”Televizyon Haber”, ”Haber Programı”, “Haber Araştırma”, ”Belgesel”, ”Kültür-Sanat Programı”, ”Spor Programı” ve ”Kamera Çalışması” dallarında, ”RADYO” kategorisinde ise ”Haber” ve “Program” dallarındaki başvurular ödüllendirilecek.

“İNTERNET GAZETECİLİĞİ” kategorisinde verilecek ödüller ise İnternet Haber, İnternet Röportaj, İnternet Özgün Köşe Yazısı, Podcast Haber, Podcast Program, Dijital Platform Haberi, Dijital Platform Programı bölümlerinden oluşuyor.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

1. Ödüller, TGC üyelerine, basın kartı taşıyan gazetecilere ve bir yayın organında ilgili yasaya göre düzenlenmiş sözleşme hükümleriyle çalıştıklarını, sözleşmelerinin sürdüğünü belgeleyen basın kartı taşımayan gazetecilere de açıktır.

2. Başvuruda adayın, varsa basın kartı numarası ve düzenlenme tarihi belirtilmelidir.

3. Basın Kartı taşımayanlar için ilgili yasaya göre çalıştığını belgeleyen yayın organı yetkilisinin yazısı gereklidir.

4. Her aday, Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’ne bir dalda ve bir eserle katılabilir ya da önerilebilir.

5. Eserlerin Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uygun olması gerekir.

6. Kendi eseriyle başvuran aday, başka bir başvurunun ekibinde de yer alıyorsa ekip dışı tutulur.

7. Ekip çalışmaları için başvurularda ekibin tüm elemanlarının başvuruyu imzalamaları gerekmektedir.

8. Ödüllere adaylık kişisel başvuruyla, çalıştığı kurumun yayın sorumlularınca, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin önerisiyle gerçekleşir.

9. Seçici Kurul üyeleri yarışma için öneride bulunamaz.

Yönetmeliğe uygun olmayan başvurular ise değerlendirmeye alınmaz.

NASIL BAŞVURULUYOR?

1. Adaylar, başvuru dilekçesinde adını-soyadını, eserin yayınlandığı gazete, dergi, ajans bülteni, TV ve radyo ile yayın tarihini, eserin başlığını, katıldığı dalla ilgili bilgileri açık bir biçimde belirtmek zorundadırlar.

2. GAZETECİLİK için haberin yayımlandığı bir adet asıl gazete, ayrıca çalışmanın yayımlandığı sayfanın taranmış pdf halinin bir adet USB flash belleğe yüklenerek gönderilmesi, başvuru dilekçesine, özgeçmişin ve bir adet fotoğrafın eklenmesi gereklidir.

3. RADYO için bir adet USB flash bellek olarak başvuru yapılmalı, başvuruya yapımın içeriğinin yer aldığı bir adet metin, başvuru dilekçesine özgeçmişin ve bir adet fotoğrafın eklenmesi gereklidir.

4. TELEVİZYON için bir adet USB flash belleğe kaydedilmiş (video-görüntü dosyaları MP 4 uzantılı olmalı) video- görüntü ulaştırılmalıdır. Başvuru konusu olan çalışmaya ait bir adet içerik metninin eklenmesi zorunludur. Başvuru dilekçesine, özgeçmiş ve bir adet fotoğrafın eklenmesi gereklidir.

5. İNTERNET GAZETECİLİĞİ için Haber, Röportaj, Özgün Köşe Yazısı, Podcast Haber, Podcast Program, Dijital Platform Haberi, Dijital Platform Programı dalındaki başvuruların bir adet USB flash bellek olarak ulaştırılması gerekmektedir. Başvuru dilekçesine özgeçmiş, bir adet fotoğraf ve başvuru konusu çalışmanın linkinin de eklenmesi gereklidir.

6. Türüne uymadığı için yarışma dışı bırakılan çalışmalardan Seçici Kurul sorumlu değildir.

7. Kişisel verilerin güvenliği başta olmak üzere diğer önemli detaylara http://tgc.org.tr/ oduller/basari-odulleri adresi ndeki Ödül Yönetmeliği’nden ulaşılabilir.

Bu koşulları yerine getirmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.

ÖDÜLLE İLGİLİ BAŞVURULAR

Ödüle aday eserlerin en geç 12 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 16.00’ya kadar “TÜRKİYE GAZETECİLİK BAŞARI ÖDÜLLERİ Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreterliği Türkocağı Cad. No:1 Cağaloğlu İstanbul” adresine iletilmesi gerekiyor.