Ebru Gündeş’in Kaş Devrimi! Sosyal Medyada Gündem Oldu

Türk müziğinin en güçlü seslerinden Ebru Gündeş, bu kez tarzındaki radikal değişimle gündeme geldi. Yıllardır ince kaşlarıyla hafızalara kazınan ünlü sanatçı, yeni paylaşımlarında kalın ve belirgin kaş formuyla görüldü.

1990’lı yıllarda sahnelerde ve ekranlarda incecik kaşlarıyla dikkat çeken Gündeş’in bu imajı uzun süre vazgeçilmez olmuştu. Ancak sanatçı, son dönemde doğal ve kalın kaş trendine uyum sağlayarak hayranlarının karşısına farklı bir görünümle çıktı. Sosyal medyada hızla yayılan bu imaj, kullanıcıları ikiye böldü.

Bir kesim Gündeş’in eski tarzını daha çok yakıştırırken, diğerleri yeni görünümün sanatçıyı genç ve dinamik gösterdiğini savundu.