Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Kar 3 gün daha gitmeyecek!

Kar 3 gün daha gitmeyecek!
2 views
25 Ocak 2022 - 14:25

Kar 3 gün daha gitmeyecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre yurdu saran karlı hava dalgası 3 gün daha etkisini sürdürmeye devam edecek. İstanbul’daki en yoğun günü dün yaşanan kar yağışı bugünden itibaren daha kısa süreli ve hafif şekilde görülecek, perşembe gününden itibaren etkisini kaybedecek.

Kar 3 gün daha gitmeyecek!

Sözcü Gazetesi’nin haberine göre Türkiye karlı hava dalgasının altında günler yaşıyor, birçok şehirde beyaz manzaralar oluşuyor. Dün İstanbul’un kuzeyinde oluşan vorteksin de etkisiyle şehrin batısında adeta bir kar fırtınası meydana gelirken, gecenin ilerleyen saatlerinde yağış Anadolu Yakası’nda da kendini göstermeye başladı, bugün ise şehirde havanın düne göre çok daha sakin geçmesi bekleniyor.

KAR BİTECEK, SOĞUKLAR BİTMEYECEK

Yurdu saran soğuk hava dalgasının sebep olduğu kar yağışlarının perşembe günü etkisini kaybetmesi beklenirken soğuk havanın hafta sonu da kendini göstermesi bekleniyor. Hafta sonu doğuda -22’yi aşan soğuklar görülecek.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, diğer yerlerde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz ile Konya, Karaman, Gaziantep ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cem Uzan: Dolar 2022 Sonunda 30 Lirayı görürCem Uzan: Dolar 2022 Sonunda 30 Lirayı görür
ABD’den Sedef Kabaş AçıklamasıABD’den Sedef Kabaş Açıklaması
Kazakistan Olaylarıyla Erdoğan Büyük Patronun Putin Olduğunu ÖğrendiKazakistan Olaylarıyla Erdoğan Büyük Patronun Putin Olduğunu Öğrendi
İstanbul Havalimanı’ndaki Kar Fiyaskosu Dış Basında: Avrupa’nın En Yoğun Havalimanı Kapandıİstanbul Havalimanı’ndaki Kar Fiyaskosu Dış Basında: Avrupa’nın En Yoğun Havalimanı Kapandı
Yonca Evcimik: 90’lı Yıllardan Beri ÇıplağımYonca Evcimik: 90’lı Yıllardan Beri Çıplağım
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Türkan Şoray’dan yürek burkan Fatma Girik mesajı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kar 3 gün daha gitmeyecek!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cem Uzan: Dolar 2022 Sonunda 30 Lirayı görür
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ABD’den Sedef Kabaş Açıklaması
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kazakistan Olaylarıyla Erdoğan Büyük Patronun Putin Olduğunu Öğrendi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul Havalimanı’ndaki Kar Fiyaskosu Dış Basında: Avrupa’nın En Yoğun Havalimanı Kapandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yonca Evcimik: 90’lı Yıllardan Beri Çıplağım
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Duygu Özaslan’ın Kar Pozu Gündeme Oturdu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İttifak Holding Konyaspor’un Ahmet Çalık hayali! Şampiyonluk gelirse…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Domenec Torrent’i Galatasaray’a getiren Işıtan Gün ortada yok!
SON DAKİKA HABERLERİ
Covid-19 Vakası En Çok Artan İller Açıklandı!Ocak 24, 2022-2:09 pm
Fatma Girik’e Ünlülerden Duygusal Veda Mesajları…Ocak 24, 2022-2:01 pm
Cüneyt Arkın’ın sözleri duygusal anlar yaşattı! “Bekle beni Fatma geliyorum”Ocak 24, 2022-1:49 pm
Fatma Girik’in ardından Hülya Koçyiğit gözyaşlarına boğuldu!Ocak 24, 2022-1:39 pm
Türk sinemasının ünlü yıldızı Fatma Girik’ten acı haber! Yoğun bakımda tedavi görüyordu…Ocak 24, 2022-1:33 pm
Fatma Girik yaşamını yitirdiOcak 24, 2022-10:02 am
Trabzonspor’da Uğurcan Çakır, Avrupa’nın zirvesine oturdu!Ocak 24, 2022-9:21 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
ŞEYMA SUBAŞI BÜYÜLEDİ

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !