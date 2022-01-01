Kar 3 gün daha gitmeyecek!

Sözcü Gazetesi’nin haberine göre Türkiye karlı hava dalgasının altında günler yaşıyor, birçok şehirde beyaz manzaralar oluşuyor. Dün İstanbul’un kuzeyinde oluşan vorteksin de etkisiyle şehrin batısında adeta bir kar fırtınası meydana gelirken, gecenin ilerleyen saatlerinde yağış Anadolu Yakası’nda da kendini göstermeye başladı, bugün ise şehirde havanın düne göre çok daha sakin geçmesi bekleniyor.

KAR BİTECEK, SOĞUKLAR BİTMEYECEK

Yurdu saran soğuk hava dalgasının sebep olduğu kar yağışlarının perşembe günü etkisini kaybetmesi beklenirken soğuk havanın hafta sonu da kendini göstermesi bekleniyor. Hafta sonu doğuda -22’yi aşan soğuklar görülecek.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, diğer yerlerde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz ile Konya, Karaman, Gaziantep ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.