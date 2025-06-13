TRUMP’TAN İSRAİL’E DESTEK

İsrail’in İran’a yönelik düzenlediği hava saldırıları sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan dikkat çeken açıklamalar geldi. Trump, “İran nükleer bomba sahibi olamaz. Gerekirse İsrail’i savunacağız” ifadelerini kullandı.

“SALDIRIDAN ÖNCEDEN HABERİMİZ VARDI”

Fox News kanalında Bret Baier’e telefonla bağlanarak açıklamalarda bulunan Trump, İsrail’in saldırısından önceden haberdar olduklarını belirtti. “Müzakere masasına geri dönmeyi umuyoruz” diyen Trump, İran’ın nükleer bomba sahibi olmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

“NÜKLEER BİLİM İNSANLARI HEDEFTEYDİ”

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun da doğruladığı üzere saldırılarda, İran’ın nükleer programında görev alan bazı bilim insanları da hedef alındı. Trump, “Liderlik kadrosunda geri dönmeyecek bazı kişiler var” sözleriyle ölen üst düzey isimlere dikkat çekti.

TAHRAN’DA ŞİDDETLİ PATLAMALAR

İsrail, yerel saatle 04:00 sularında İran’ın başkenti Tahran’ı hedef aldı. Patlama sesleri şehrin doğu, batı ve merkez noktalarında yankılandı. İsrail Ordu Radyosu’na göre, saldırılar İran Devrim Muhafızları’nın kullandığı bir bölgeye yönelikti.

SİVİL BİNALAR DA HEDEFTE

İran devlet televizyonu, saldırıda bazı sivil binaların da vurulduğunu gösteren görüntüler yayımladı. Saldırılar sonrası İsrail genelinde sirenler çaldı, cep telefonlarına acil durum uyarıları gönderildi. İsrail Savunma Bakanlığı, olası İran misillemelerine karşı olağanüstü hal ilan etti.