TRUMP’TAN ZELENSKY’YE MADEN ANLAŞMASI MESAJI

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre’de yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky‘den bir mektup aldığını ve Ukrayna’nın ABD ile maden anlaşmasını imzalamaya hazır olduğunu belirttiğini söyledi. Bu gelişme, ABD-Ukrayna ilişkilerinde yeni bir dönemin sinyali olarak değerlendiriliyor.

ZELENSKY’DEN TRUMP’A MEKTUP: “ANLAŞMAYA HAZIRIZ”

Trump’ın açıklamalarına göre, Zelensky’nin gönderdiği mektupta şu mesajlar öne çıkıyor:

✔ Ukrayna, ABD ile maden anlaşmasını imzalamaya hazır.

✔ Kalıcı barış için müzakerelere başlanabilir.

✔ ABD’nin uygun gördüğü herhangi bir tarihte anlaşma imzalanabilir.

Bu açıklama, Ukrayna’nın ABD ile olan iş birliğini geliştirmek istediğini ve ekonomik ilişkileri güçlendirme amacında olduğunu gösteriyor.

TRUMP VE ZELENSKY ARASINDA OVAL OFİS GERGİNLİĞİ

Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz hafta Trump ve Zelensky, Oval Ofis’te gerçekleşen görüşmede bir anlaşmaya varamamış ve planlanan ortak basın toplantısı iptal edilmişti. Tartışmanın ardından, nadir toprak elementleri anlaşması da askıya alınmıştı.

Trump, Zelensky’nin Amerikan halkına saygısızlık ettiğini iddia ederken, Zelensky ise özür dilemesini gerektirecek bir durum olmadığını söylemişti. Bu olayın ardından gelen “anlaşmaya hazırız” mesajı, ilişkileri yeniden normalleştirme sinyali olarak yorumlanıyor.

TRUMP’IN KONGRE KONUŞMASINDAKİ DİĞER BAŞLIKLAR

Trump, Kongre’de yaptığı konuşmada, ABD’nin dış politikasına dair önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında maden anlaşması ve Ukrayna ilişkilerinin yanı sıra, şu konulara da değindi:

✔ ABD vatandaşlarının hakları ve özgürlükleri

✔ Cinsiyet politikası hakkında yeni başkanlık kararnamesi

✔ ABD’nin küresel stratejileri ve uluslararası ittifakları

Özellikle, cinsiyet konusundaki yeni politikalarını resmen kabul eden bir başkanlık kararnamesi imzaladığını duyuran Trump, bu açıklamalarıyla dakikalarca ayakta alkışlandı.

MADEN ANLAŞMASI NE ZAMAN İMZALANACAK?

Trump’ın açıklamaları, ABD-Ukrayna arasındaki maden anlaşmasının yeniden gündeme geleceğini gösteriyor. Ancak, anlaşmanın ne zaman imzalanacağı ve tarafların hangi şartlar üzerinde uzlaşacağı henüz netlik kazanmış değil.

Bu gelişmeler, ABD ve Ukrayna arasındaki ilişkilerin geleceği açısından kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

kaynak: https://www.ensonhaber.com