Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

KKTC’de asgari ücret 29.640 TL oldu!

KKTC’de asgari ücret 29.640 TL oldu!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
22 Mayıs 2024 - 8:57
KKTC’de 24 bin lira olan asgari ücret yeniden belirlendi ve net 29 bin 640 lira oldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünyaca ünlü rapçi Drake’in evine silahlı saldırıDünyaca ünlü rapçi Drake’in evine silahlı saldırı
İsrail güçleri Refah belediye binasını vurduİsrail güçleri Refah belediye binasını vurdu
Türkiye, İsrail ile olan tüm ticaretini durdurdu!Türkiye, İsrail ile olan tüm ticaretini durdurdu!
Avrupa Merkez Bankası’ndan faiz uyarısıAvrupa Merkez Bankası’ndan faiz uyarısı
Yahudi senatörden Netanyahu’ya antisemitik çıkışıYahudi senatörden Netanyahu’ya antisemitik çıkışı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü aktörden foto muhabire yumruklu saldırı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Survivor’da ilk eleme adayı belli oldu! Acil durum konseyi yapıldı: Kurallar değişti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
PKK’nın kritik ismi Manisa’da yakalandı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme! 1 komiser gözaltına alındı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
HSK 1044 hakim ve savcı adayının atamasını yaptı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
KKTC’de asgari ücret 29.640 TL oldu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İyi İnsanlık ve Kültürel Yozlaşma: Sanatta Değerler Sorunu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Burcu Esmersoy bikinili pozlarıyla göz doldurdu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Memleket Partisi’nin genel merkezi kapatıldı mı? Resmi açıklama geldi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü tenisçiye hırsızlık suçlaması!
SON DAKİKA HABERLERİ
PKK’nın kritik ismi Manisa’da yakalandı!Mayıs 22, 2024-9:04 am
HSK 1044 hakim ve savcı adayının atamasını yaptıMayıs 22, 2024-8:58 am
KKTC’de asgari ücret 29.640 TL oldu!Mayıs 22, 2024-8:57 am
Chat GPT’den “Scarlett Johansson” kararı!Mayıs 21, 2024-8:31 am
İran’da seçim tarihi belli oldu!Mayıs 21, 2024-8:31 am
Schengen vize ücretlerine yüzde 12 zam yapıldıMayıs 21, 2024-8:30 am
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İran’a taziye telefonuMayıs 21, 2024-8:29 am

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !