İSRAİL BASININDAN ÇARPICI İDDİA: HAMANEY’İN BULUNDUĞU BÖLGE VURULDU

İsrail ile İran arasındaki gerilim tırmanırken, İsrail basınında dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in bulunduğu bölge, İsrail tarafından hedef alındı.

İsrail ordusu, İran’ın başkenti Tahran’a yönelik yeni hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. Yapılan açıklamalarda, “Tahran bölgesinde İran’a ait askeri noktalar hedef alındı” ifadeleri kullanıldı. İsrail medyasında yer alan haberlere göre ise bu saldırılarda Hamaney’in sığındığı nokta da hedef alındı.

PATLAMA SESLERİ DUYULDU

Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin aktardığı bilgilere göre, Tahran’a bağlı Kerec kentinde, havalimanı yakınlarında patlama sesleri duyuldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise saldırıların Tahran’ın kuzeydoğusuna düzenlendiği öne sürüldü. Ancak bu görüntüler henüz resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

AA muhabiri, iddia edilen saldırıların sesinin Tahran merkezinden duyulmadığını da belirtti.

İran makamları ise şu ana kadar söz konusu saldırılara ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.