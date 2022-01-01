Deri Show da Siyah Model Rüzgarı Esecek

Deri Show da Siyah Model Rüzgarı Esecek

İstanbul hayranın olan siyah model tatil için geldikten sonra İstanbul yerleşmeye karar vermiş 2013 den beri İstanbul modellik yapan ve Türk mankenlerin çok sevdiği siyah model Umy barre oyunculuk bir çok kataloğun modil liginden aranan manken olmuş yarın yapılacak olan Deri show da podyum dan çıkan model tam bir temizlik hastası olduğunun beyaz rengi çok sevdiğinin belirti. Evinde mobilyaların ve her şeyi beyaz olarak tercih eden model çağla Şikel ve Özge Ulusoy çok iyi bir dost oldukların belirti. Oyuncularda Seval şan çok beğendiğinin belirten Umy Barre” Ben Müslüman bir kızım İstanbul Dünyanın en güzel yeri insanların çok kibar iyi insanlar olduğunun söyledi.