Trabzonspor Monaco maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Karadeniz ekibinde hedef liderlik!

Monaco ile Şenol Güneş Kompleksinde karşılaşacak olan Trabzonspor, taraftarı önünde önemli bir mücadele verecek. Monaco ile deplasmanda karşılaşan ve sahadan 3-1 mağlup ayrılan Trabzonspor, bu kez kendi evinde 3 puan alabilmek için mücadele verecek. Peki, Trabzonspor Monaco maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

Trabzonspor Monaco maçı, pek çok futbolseverin yakın takibinde yer alacak. Avrupa Ligi H Grubunda 3 puanla 3’üncü sırada yer alan Trabzonspor, Monaco karşısında galibiyet elde ederek liderlik koltuğunda yer almayı amaçlayacak. Peki, Trabzonspor Monaco maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı detaylar

TRABZONSPOR MONACO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 3’üncü Hafta mücadelesinde Trabzonspor, Monaco’yu konuk edecek. 13 Ekim Perşembe günü saat 22.00’da oynanacak mücadele, Exxen üzerinden canlı izlenebilecek.