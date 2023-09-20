Stefan Kuntz tesislerden ayrıldı! Vedalaşıp gitti…

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşmek üzere Riva’ya gelmişti. Alman teknik adam, görüşmenin ardından personelle vedalaşarak tesislerden ayrıldı. Kuntz ile yolların ayrıldığı kısa süre içerisinde resmen açıklanacak…

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşmek üzere Riva’ya gelmişti.

Alman teknik adam, görüşmenin ardından personelle vedalaşarak tesislerden ayrıldı.

Kuntz ile yolların ayrıldığı kısa süre içerisinde resmen açıklanacak…