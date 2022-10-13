VAR’ı istememenin sebebi hep bana hep bana bencilliği

1- Avrupa’nın 5 büyük liginin hakemleri Avrupa maçlarına kendi ülkesinden VAR hakemleriyle gidiyor. Bizde ise Halil 1 Umut Meler’in Celtic-Leipzig ile Ali Palabıyık’ın PSV-Zurich maçlarında aynı isim dikkat çekiyor. İtalyan Irrati. Neden?

FIRAT AYDINUS: UEFA BİLE ‘İSTESEK BU KADAR ZARAR VEREMEZDİK TÜRK HAKEMLİĞİNE’ DİYORDUR

“VAR ile hakem kadrosu ayrılsın” diyen ve hakemliğin “H”sinden bihaber olanlar, şimdi bu sorunun çözümünü bulsunlar. TFF ve MHK’nın plansız, projesiz aldığı bu kararın sonuçları yurt dışı maçlarında hakemliğimiz adına içler acısı manzara yaratıyor. Avrupa’da hakemlerimiz başka ülkenin VAR’larıyla maça çıkmak zorunda kalıyor. Eminim ki UEFA bile “istesek biz bu kadar zarar veremezdik Türk hakemliğine” diyordur. Sezon başı Süper Lig’e “yabancı VAR hakemi getireceğiz” manşetleri atılmıştı. Getiremedik belki ama yurt dışına giden hakemlerimizi yabancı VAR hakemlerine mahkum ettik. Tebrikler.

MURAT FEVZİ TANIRLI: AVRUPA’NIN EN DONANIMLI VAR MERKEZİNE SAHİBİZ YA İÇİNDEKİ İNSAN…

Güzel atasözlerimiz var: “Kişinin kendine ettiğini başkası edemez”. Geçen sezon 8 Mart darbesinde parmağı olup bugün esamesi okunmayan “yöneticilerin” hakemlikte yarattığı travmanın etkileri gibi. Cüneyt Çakır’ın Dünya Kupası’na katılmasını engelleyen zihniyet, 2 senedir Hakemlik Çalıştayı, yapay zeka sistemi derken FIFA ve UEFA kanadında VAR’da bile yapılanmamızı sağlayamadı. Avrupa’nın en donanımlı VAR merkezine sahibiz. UEFA bile kurslarını, Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklarını Riva’da yapıyor. Her zaman olduğu gibi bina ve tesis konusunda mükemmel durumdayız. Ya içindeki insan? Yetiştirme planı ve eğitiminde esamemiz okunamıyor. Hem FIFA VAR hakemlerimize ligimizde görev vermiyoruz, hem de yurt dışındaki kadrolaşmayı beceremiyoruz.

2- Bu hafta Ümraniyespor ve Giresunspor maçlarında VAR istemediklerini belirten açıklamalar yaptı. Süper Lig temsilcilerinin Video Yardımcı Hakem Sistemi ile ilgili bu çıkışını nasıl karşılıyorsunuz?

FIRAT AYDINUS: AZİZ NESİN’İN HİKAYESİNDEKİ GİBİ ‘DUR BAKALIM N’OLACAK’ DEYİP BEKLEYELİM

Takımlarımızın isteklerinden önce Barcelona’nın Inter maçından sonra VAR hakemi istememesini sindirelim önce. Ülkemizde VAR hakeminin müdahale çıtasını görünmeyecek yüksekliğe getirme sevdası, VAR hakemlerinin müdahale etmesi gereken pozisyonlara karışmamasına doğru evrilince serzenişler de ister istemez bu noktaya geliyor. Aslında takımlar nezdinde baktığımızda “hep bana hep bana” bencilliğinden kaynaklanan “istemem, yan cebime koy” konseptine dönüşmüş durumda. Aziz Nesin’in hikayesinde olduğu gibi “dur bakalım n’olacak” diyerek bekleyelim.

MURAT FEVZİ TANIRLI: ‘VAR İSTEMİYORUZ’ DEMEK FUTBOLUMUZUN KARAKTERİSTİĞİNİ ÇOK GÜZEL YANSITIYOR

Hiciv de olsa, esprili de olsa tepkinin anlamlı bir mesajı ve karşılığı olmalı. Güzel örnekler gördük son birkaç yılda.’VAR istemiyoruz’ ise tamamen popülist söylem olması dışında Türk futbolunun karakteristiğini güzel yansıtıyor. Artık dünya futbolunda VAR’ın yeri kaçınılmaz. Ayrıca federasyonlar bu tarz kararları sezon başı alır. Sezon ortası ‘vazgeçtim’ denilecek bir uygulama değil. Geçen sezon Ümraniye’nin başarısında veya Giresun’un ligde kalmasında rol oynayan hakem kararları olmamış mıdır? O zaman da bir beyanda bulundular mı acaba? Ayrıca Beşiktaş maçında Giresun aleyhine hata da yok.

3- Giresun-Beşiktaş maçında VAR müdahalesi ile verilen penaltı belki de VAR tarihinin en ilginç pozisyonu. VAR hakemi ödüllendirilmesi gerekirken son pozisyon nedeniyle TFF üyesi dahil infaz edilmeye kalkıldı. Yorumunuz?

FIRAT AYDINUS: KURBAN EDİLEN HAKEMİ Mİ, ONU SAVUNMAYAN ÇELİK’İ Mİ YORUMLAYALIM?

Hangisini yorumlayalım bu konunun! Ofsaytlarda çizginin kolun neresinden çizileceğini bilmeyen futbolcu ve takımları mı? Bunu polemik konusu haline getiren kulüp ve kişileri mi? Eğer böyle bir şey var ise hakemini Futbol kamuoyunun önüne savunmasız şekilde kurban veren yöneticiyi mi? Bu polemikler ve söylentiler ortalığı sallarken Mustafa Öğretmenoğlu’nu savunmak için tek açıklama yapamayan(!) sayın Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik’i mi? Hangisini yorumlayalım? Bir gün futbolumuza yarı otomatik ofsayt teknolojisi dahi gelse ne senaryolar yazılır inanın merak ediyorum.

MURAT FEVZİ TANIRLI: PSİKOTEKNİK TESTLER SADECE HAKEMLERE YAPILMAMALI, TFF GENELİNE DE YAYILMALI

Kulüp yönetimleri ve futbolcuların yıllardır hakemler aleyhine demeçlerine, senaryolarına ‘aşılı’yız. Çarpıtılmış görüntülerle sosyal medya infazları zaten ülkemizin hakeme hastalıklı bakışının ve futbol kültür seviyesinin bir göstergesi. Yetmezmiş gibi imkansıza yakın hata ihtimali olan ofsayt teknolojisinin nasıl işlediğine dair bilgiden yoksun, ekranlarda yorum yapanların ve sosyal medyanın gazına gelerek ülke futbolunu yönetmeye talip bir yönetici profili işin tuzu biberi oldu. TFF yöneticisi, iletişim uzmanı Prof. Dr. İdil Hanım’ın önce kendi kurulundan işe koyulması şart. Hatta psikoteknik testler de sadece hakemlere değil, TFF geneline yayılmalı.

4- MHK son seminerde “uzatma süresi çılgınlığına son verin” dedi. Hakemler de maçları hak ettiği sürelerin çok altında oynattı. MHK mı kabahatli yoksa süre tutamayan hakemler mi, yoksa her ikisi de mi?

FIRAT AYDINUS: BİR KARAR VERİN, ZIT TALİMATLAR İLE HAKEMLERİN DENGESİNİ BOZMAYIN

Hakemler, MHK tarafından verilen talimatları uygular. O kadar. Asıl sorun MHK’nın bu talimatları hangi ölçülerde ve kimlerin etkisinde kalarak veya neye dayanarak verdiğidir. Bu kadar kısa zaman aralıklarında birbirine zıt talimatların verildiği bir ortam yoktur. Bir seminerden diğerine değişim gösteriyor. Önce sarı kartların çok kullanılmaması, sonraki seminerde ise gerektiğinde kesinlikle kullanılması. Önce “uzatma dakikalarında gereken süreyi ekleme konusunda hassas olunması”, sonra ise “bu kadar uzatılıp risk almayın” denilmesi. Bir karar verin artık, zıt talimatlar ile hakemlerin dengesini bozmayın.

MURAT FEVZİ TANIRLI: ‘İYİ GETİRDİK, BİTİREYİM DE BAŞIM DERDE GİRMESİN’ KORKAKLIĞINA GEREK YOK

Uzatma belirlemede sorun hakemlerde. MHK’nın talimatı, VAR müdahalesiyle bariz şekilde duran bir oyunu oynatmamak olarak nasıl algılanabilir? Böyle algılayan varsa Süper Lig kadrosunda yer alıp almaması sorgulanmalı. Değişiklik, sakatlık gibi durumlarda hakem kanaati olarak küçük oynamalar görülebilir ama VAR müdahalesiyle oyunun durduğu anlarda hata olmamalı. VAR ile hakem iletişimi doğru yapılmalı. En büyük problemlerden biri de “aman bu dakikaya kadar iyi getirdik, bitireyim de başım derde girmesin” korkaklığı. Gerek yok. Yıllardır hakemliğe yaşatılanlardan daha beter ne olabilir ki!