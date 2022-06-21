Fenerbahçe’de çok konuşulacak Mesut Özil sözleri! ‘Hiçbir talepte bulunmadan sözleşmeni feshet’

Jesus tarafından yeni sezon hazırlık kampına da dahil edilmeyen Mesut, önce kendi markası için Endonezya’ya gitti. Yıldız futbolcu daha sonra da kız kardeşinin düğünü için Almanya’ya gitti.

67 yaşındaki teknik adam düzenlenen imza töreninde gelen soruya, “Fenerbahçe 8 yıldır şampiyon olamıyor. Mesut Özil ise gerçekten çok iyi bir geçmişe sahip. Ama benim de kulüple ilgili fikirlerim var. Kendisiyle ilgili alınan karara aynı şekilde devam edeceğim. Burada önemli olan Jesus, Özil veya herhangi bir oyuncu değil. Burada her zaman öncelik Fenerbahçe. Ben de buradaki oyuncularla oynayacağım” cevabını vermişti.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal döneminde kadro dışı bırakılan, Jorge Jesus’un gelmesiyle de kadroya alınmayan Mesut Özil krizi sürüyor. Yıldız futbolcu önce yaptığı açıklamayla takımdan ayrılmayacağını açıklasa da daha sonra sarı-lacivertli ekibin sosyal medya hesabını takibi bırakması ayrılık ihtimalini çok güçlendirdi. Fenerbahçe’de yaşanan Özil krizi devam ederken Milliyet Gazetesi editörlerinden Levent Kalkan bugün kaleme aldığı yazısında yıldız futbolcuyla ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı. İşte o yazı…

FENERBAHÇE’Yİ TAKİBİ BIRAKTI

Tüm bu yaşananların ardından Mesut Özil’in Fenerbahçe’den ayrılacağı iddiaları güçlenirken yıldız futbolcu önceki gün flaş bir hamle yaptı. 33 yaşındaki yıldız sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe’yi takip etmeyi bıraktı.

ÇOK KONUŞULACAK YAZI

Kariyerinde Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal gibi takımlarda forma giyen yıldız oyuncu Fenerbahçe ile ayrılık noktasına gelmişken Milliyet Gazetesi spor editörlerinden Levent Kalkan Mesut Özil ile ilgili çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı.

İşte Kalkan’ın dünyaca ünlü yıldız oyuncuya bir de çağrı yaptığı o yazı;

Gel gündüzle gece olalım,

Gel gökyüzünde yıldız olalım,

Seninle mutlu yarınlara koşalım,

Gel beraber mesut olalım…

Fenerbahçeli popstar Tarkan 1994’te piyasaya çıkan “Gül döktüm yollarına” şarkısını Mesut için yazsa ancak bu kadar “cuk” otururdu. Zaten Fenerbahçe de, Mesut transferini Ocak 2021’de sosyal medya hesaplarından bu efsane duyurmuştu…

Mesut’u Londra’dan İstanbul’a getiren Koç Holding’e ait KOC10 uçağını yarım milyona yakın insan takip etti. Görülmüş şey değildi, Mesut İstanbul’a ayak basmadan önce coşku ve mutluluk zirveye yükselmişti…

Mesut 2020-21 sezonunun ikinci yarısında önce Erol Bulut ardından Emre Belözoğlu ile çalıştı. İlk 9 lig maçında takımına gol ve asist katkısında bulunamadı. İlk asistini 10. maçında sezon biterken yaptı.

2021-22 sezonuna hızlı başladı. Kaptanlık görevine de getirilen Mesut Özil, Adana Demirspor ve Frankfurt deplasmanlarında kritik gollere imza attı. İnişli çıkışlı bir performans gösterse de artık takımın en önemli hücum kozlarından biriydi. Özellikle Galatasaray deplasmanında attığı golle taraftarların ve Başkan Ali Koç’un gözüne girmişti.

Vitor Pereira ile gerilimli bir ilişki yaşayan Mesut, ocak ayında göreve getirilen İsmail Kartal’la da iyi geçinemedi. Oyundan alındığı maçlarda Kartal’a adeta isyan etti, saha içinde deneyimli bir kaptana yakışmayan tavırlar sergiledi.

Konyaspor maçının devre arasında oyundan alınınca resmen kazan kaldırdı. Soyunma odasında yaşananlar yüzünden de Ozan Tufan’la birlikte kadro dışı kaldı. Hiç kimsenin aklının ucundan geçmese de Konyaspor maçı, Mesut’un Fenerbahçe formasını giydiği son karşılaşma oldu…

Zirve takipçisi Konyaspor’u ikinci yarıda attığı 2 golle yenen Fenerbahçe, Mesut’un kadro dışı kalmasından sonra oynadığı üst üste 5 maçı da kazandı. Beşiktaş ve Karagümrük’le berabere kaldıktan sonra ligin kapanış maçında Malatyaspor’u farklı yenen İsmail Kartal’ın ekibi sezonu Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu biletiyle 2. sırada noktaladı.

Özil bu işten hiç “Mesut” değildi elbette ancak Fenerbahçe’nin son 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alması İsmail Kartal’ı haklı çıkardı. Zaten Kadıköy’deki her maçta, “Fener’in çocuğu İsmail Kartal” tezahüratı yapan taraftarlar da Kartal-Özil krizinde tercihini çoktan yapmıştı.

Peki iş neden bu noktaya geldi?

Dünya yıldızı Mesut neden hızla gözden düştü ve adeta istenmeyen adam ilan edildi?

Bu sorunun tek cevabı var: Yetersiz performans…

Mesut’un kaptanlığa kadar yükseldiği Arsenal’den gönderilmesinin sebebi de yetersiz performans sergilemesiydi. Başlangıçta Mikel Arteta ile arası iyiydi ancak Arsenal’i sahada adeta bir kişi eksik oynatmaya başladıktan sonra doğal olarak İspanyol teknik adamın gözünden de düştü ve kadro dışı kaldı, ardından da soluğu Fenerbahçe’de aldı…

Mesut, Fenerbahçe macerasını 36 maçta 8 gol, 3 asistle noktaladı.

8 golün üçünü penaltıdan attı.

Asist sayısı ise sadece üç…

Futbol tarihinin belki de gelmiş geçmiş en iyi asistçisi olan Mesut’un 36 maçta yalnızca 3 asist yapması tam bir hayal kırıklığı oldu. Verdiği çok sayıda kaliteli gol pasının heba edildiğini kabul ediyorum fakat hesap ortada, istatistikler felaket durumda…

Alex de Souza’yı şöyle bir aklınızdan geçirin…

Alex’le kıyaslanan Mesut Özil tek başına hiçbir maçı kazandıramadı…

Bir tane bile “Ne asist ama” diyeceğimiz pas veremedi…

Fenerbahçe’nin göz göre göre puan kaybettiği hiçbir maçta sahneye çıkamadı.

Fiziksel durumu hep kötüydü, sürekli kolay top kaybetti ve 17 yaşındaki Arda Güler’in yarısı kadar bile heyecanlandıramadı Fenerbahçe taraftarını…

Olan oldu, aşk filmi, acı sonla bitti…

Mesut kendisini de dahil kimseyi mesut edemedi…

Jorge Jesus’tan bir umutla beklediği kadro davetini alamayınca 2 yıl daha sözleşmeli olduğu Fenerbahçe’den hiçbir yere ayrılmayacağını ilan etti. Son olarak da Fenerbahçe’yi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktı!

Mesut 2018’de son derece haksız biçimde Alman Milli Takımı’ndan uzaklaştırılınca tarihe geçen bir açıklama yayınlamıştı.

“Kazanınca Alman, kaybedince göçmenim” diyen Mesut o gün isyan etmekte sonuna kadar haklıydı. Çünkü Almanya’ya harika performansıyla tarihi zaferler yaşatmasına rağmen ilk başarısızlıkta acımasızca adeta kapının önüne konulmuştu.

Büyük bir vefasızlığa uğrayan Mesut’a o günlerde herkes hak vermişti ancak bugün de Fenerbahçe yolları ayırmak istemekte çok haklı…

Mesut, Almanya’nın aksine Fenerbahçe’de maalesef hiçbir iz bırakamadı. 10’dan geriye sadece büyük bir hayal kırıklığı kaldı.

Futbolun kanunu böyle; kazanınca çok sevilirsiniz, el üstünde tutulursunuz ve yola devam edersiniz. Kaybedince ise durumu kabul etmeniz gerekir.

Fakat yine de zararın neresinden dönülse kardır…

Banka hesaplarında en az 100 milyon eurosu olan Mesut Özil gelecekte iyi bir Fenerbahçeli olarak anılmak istiyorsa kalan 2 yıllık sözleşmesini hiçbir talepte bulunmadan feshetmelidir.

Asolan gerçekten Fenerbahçe ise Mesut bu jesti mutlaka yapmalıdır.

Fenerbahçe taraftarı çok vefalıdır…

Bu gecikmeli asist karşısında Mesut’u bir kez daha bağrına basacaktır…’ ifadeleriyle sonlandırdı.

10 GOLE KATKI YAPTI

Mesut Özil geçtiğimiz sezon kadro dışı bırakılmadan önce sarı-lacivertli formayı 25 kez giydi. 33 yaşındaki orta saha bu süreçte rakip fileleri 8 kez havalandırdı. Mesut Özil takım arkadaşlarına 2 gol pası verdi. Alman futbolcunun sözleşmesi 2024’te sona erecek. Mesut Özil’in güncel piyasa değeri 1 milyon 800 bin euro olarak gösteriliyor.