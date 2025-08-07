UEFA ÜLKE PUANI TABLOSU AÇIKLANDI: TÜRKİYE YERİNİ KORUYOR!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda temsilcisi Feyenoord’a deplasmanda 2-1 yenildi. Feyenoord’un gollerini Timber ve Moussa kaydederken, Fenerbahçe’nin tek golü Sofyan Amrabat’tan geldi.
Mağlubiyet Sıralamayı Etkilemedi
Temsilcimizin aldığı mağlubiyet UEFA ülke puanında herhangi bir değişikliğe yol açmadı. Türkiye, 42.400 puanla 9. sıradaki yerini korudu. Bu sonuç, ülke sıralamasında istikrarın sürdüğünü gösteriyor.
Güncel UEFA Ülke Puanı Sıralaması
- İngiltere – 94.839
- İtalya – 84.374
- İspanya – 78.703
- Almanya – 74.545
- Fransa – 67.748
- Hollanda – 60.450
- Portekiz – 54.366
- Belçika – 52.350
- Türkiye – 42.400
- Çekya – 39.200