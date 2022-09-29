Torunların unvanlarını iptal etti, anneleri isyanda: Çocuklarımın kimliklerini ellerinden aldınız!

Tüm dünyadaki kraliyet ailelerinin hayatı, milyonlarca meraklı tarafından “film gibi” izlenip, “roman gibi” okunuyor… Özellikle de İngiliz kraliyet ailesine mensup olan kişilerin. Zaten onlar da bu durumu boşa çıkarmayıp gerçekten izlenilecek bir hayat yaşıyorlar. Gerilimler, söylentiler, kavgalar, hatta bazıları kapalı kapılar ardından sızan saray entrikaları… Fakat konu hakkında yıllardır yorum yapanların, özellikle de Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünden sonra Buckingham Sarayı’ndan beklediği sarsıcı haber uzaklardan, Amelienborg Sarayı’ndan geldi…

HABER, LONDRA’DAN DEĞİL KOPENHAG’DAN GELDİ

Hayatının 73 yılını “veliaht” olarak geçiren Charles’ın tahta çıkmasından sonra aile büyük değişimlerin eşiğinde görünüyor. En azından onları yıllardır takip eden uzmanların görüşü bu yönde. Kral 3. Charles’ın atması beklenen adımlardan biri de “aileyi küçültmesi.” Yani bazı çalışmayan üyeleri unvanlarından “sıyırması”.”Prens” ya da “prenses”, hatta “ekselansları” unvanlarını bazı aile üyelerinin elinden alması. Kısacası devletten ödenek alan aile üyelerinin sayısını azaltması. Bunu yaparak da zaman zaman atağa geçen ama varlığını hep sürdüren monarşi karşıtlarının sesini elinden geldiğince “kısması” beleniyor Charles’ın. Tıpkı 2019 yılında İsveç Kralı Karl 16. Gustav’ın yaptığı gibi. İsveç Kralı, Veliaht Prenses Victoria’nın çocukları dışında diğer torunlarının unvanlarını aldı. Böylece devlet ödeneğinden yararlanmalarının da önünü kesti. Yani bir anlamda tasarruf sağladı.Aradan geçen zaman içinde herkes tahta geçince Kral Charles’ın da benzer bir uygulama yapacağını ileri sürüyordu. Henüz Londra’dan, Buckingham Sarayından bu konuda bir adım gelmedi ama Amelienborg Sarayı’nda yani Danimarka’da bu gelişme yaşandı. Danimarka Kraliçesi 2. Margarethe bu konuda adımını attı.

DÖRT TORUNUNUN UNVANLARINI ELLERİNDEN ALDI

Kısa süre önce tahta çıkışının 50’inci yılını çeşitli etkinliklerle kutlayan Danimarka Kraliçesi 2. Margarethe, küçük oğlu Prens Joachim’infarklı evliliğinden dünyaya gelen dört torununun “Prens” ve “Prenses” unvanlarını geri aldı. Hatta dört torununun “ekselansları” olarak anılmasına da bir son verdi. Yani özetlemek gerekirse 82 yaşındaki Kraliçe Margarethe, kraliyet ailesini küçülttü.

‘KENDİ HAYATLARINI RAHATÇA ŞEKİLLENDİRMELERİ İÇİN’: Kraliçe Margarethe’nin konuyla ilgili açıklamasında “Bu dört çocuğun, kraliyet görevleriyle kısıtlanmadan, kendi hayatlarını şekillendirmelerine fırsat vermenin amaçlandığı” bilgisi yer aldı. Karar, 1 Ocak 2023’ten itibaren geçerli olacak. Yani dört torunun, sahip oldukları bu unvanların “sayılı günleri” kaldı.

BÜYÜK OĞLUNDAN DOĞAN TORUNLARINA DOKUNMADI

Danimarka Kraliçesi ile 2018 yılında hayata veda eden eşi Konsort Prens Henrik’in iki tane çocuğu bulunuyor. Bunlardan büyük olanı 54 yaşındaki Prens Frederik (solda), taht için annesinden sonra geliyor. O tahta çıktığında karısı Prenses Mary de konsort kraliçe olacak. Frederik ve Mary’nin evliliklerinden Christian, Josephine, Isabella ve Vincent adında dört tane çocuğu bulunuyor. Babaları veliaht prens olduğu için onların unvanlarına dokunulmadı.

İLK EŞİ ALEXANDRA’DAN İKİ TANE OĞLU VAR

Kraliçe 2. Margrethe’nin 53 yaşındaki küçük oğlu Prens Joachim bugüne kadar iki kez evlendi. Frederiksborg Kontesi Alexandra olarak tanınan Alexandra Manley ile yaptığı ve 1995’te başlayıp 2005’te sona eren ilk evliliğinden 23 yaşında Nikolai ve 20 yaşında Felix adında iki tane oğlu oldu.

İKİNCİ EVLİLİĞİNDEN DE İKİ ÇOCUK BABASI

Prens Joachim, ikinci evliliğini ise 2008 yılında Fransız asıllı Marie Cavallier ile yaptı. Çiftin bu evlilikten 13 yaşında Henrik adında bir oğlu ile 10 yaşında Athena adında bir kızı bulunuyor. Joachim’in hem eski eşinden hem de yeni eşinden dünyaya gelen dört çocuğu “prens” ve “prenses” ile birlikte “ekselansları” unvanını da taşıyordu. İşte Danimarka Kraliçesi Margrethe’nin kararıla dört çocuk tüm bu unvanlarını kaybetti.

KONT VE KONTES UNVANLARI KALDI: Fakat babaanneleri Kraliçe 2. Margareth, bu dört torununu yine de tamamen unvansız bırakmadı. Kraliçe’nin küçük oğlu Joachim’in soyundan gelen kız ve erkek çocuklar “Monpezat Kontu” ya da “Monpezat Kontesi” unvanını taşıyacak. Bu arada bu dört çocuk, taht sıralamasındaki yerlerinden olmadı. Yani hala Danimarka tahtı için listedeki yerlerini koruyorlar.

UNVANLARINI KAYBEDEN İKİ BÜYÜK TORUN MODELLİK YAPIYOR

Prens Joachim’in eski eşi Alexandar’dan dünyaya gelen iki oğlu 23 yaşındaki Nikolai (sağda) ve 20 yaşındaki Felix, zaten bir süredir kendi hayat ve kariyer yollarını çizmiş durumda. Her ikisi de modellik yapıyor ve ünlü moda firmalarının tanıtım yüzü olarak biliniyor.

‘ÇOCUKLARIM DIŞLANDI, KİMLİKLERİ ELLERİNDEN ALINDI’

İki çocuk konumları gereği babaannelerinin bu kararı hakkında doğrudan açıklama yapmış değil. Fakat bu kararla ilgili ilk tepki anneleri Alexandra’dan yani Prens Joachim’in eski eşinden geldi. Nikolai ve Felix’in annesi olan Frederiksborg Kontesi Alexandra, Kraliçe 2. Margarethe’nin bu kararından dolayı şoke olduğunu ve üzüldüğünü açıkladı. Eski eşinden dünyaya gelen iki oğlunun “prens” unvanlarının ellerinden alındığı aynı gün Alexandra da bir açıklama yaptı. Karardan dolayı büyük bir hayal kırıklığına uğradığı belli olan Alexandra açıklamasında “Hepimizin kafası bu karardan dolayı karıştı. Üzgünüz ve şaşkınlık içindeyiz. Çocuklarım kendilerini dışlanmış hissediyor. Kimliklerinin neden ellerinden alındığını anlayamıyorlar” dedi.

JOACHIM, MAYIS AYINDA KONU HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİ

Bu arada unvanlarını kaybeden dört çocuğun babası Prens Joachim’in bu kararla ilgili olarak geçen mayıs ayında bilgilendirildiği belirtildi. Joachim’in annesinin kararını kabullendiği de Danimarka basınında yer alan haberler arasında.

VELİAHTIN ÇOCUKLARI KARARDAN MUAF

Kraliçe 2. Margarethe’nin bu kararı sadece küçük oğlu Prens Joachim’in çocukları için geçerli. Tahtta kendisinin veliahtı olan büyük oğlu Prens Frederik (solda) ile eşi Mary’nin dört çocuğu ise bütün unvanlarını taşımaya ve kullanmaya devam edecek.

İKİ NUMARALI VELİAHT

Frederik ile Mary’nin en büyük oğlu olan 16 yaşındaki Christian, taht için babasından sonra geliyor. Kardeşleri 15 yaşındaki Isabella ile 11 yaşındaki Ikizler Vincent ile Josephine de taht için ağabeylerinden sonra yaş sıralamasına göre listede yer alıyor. Fakat onların da ödenek alması konusunda bazı kısıtlamalar söz konusu.

SADECE 16 YAŞINDAKİ CHRISTIAN ÖDENEK ALABİLECEK

Mayıs 2016 yılında yapılan bir açıklamaya göre Prens Frederik’in dört çocuğundan sadece en büyüğü olan Christian, bir yetişkin olarak devlet ödeneği alabilecek.

İLK ADIMI İSVEŞ KRALI ATMIŞTI: Ailesinde “küçültme operasyonu” yapan ilk Avrupalı hükümdar ise İsveç Kralı Carl 16. Gustav oldu. Kral, 2019 yılında yayınladığı bir bildiri ile Veliaht Prenses Victoria ile eşi Prens Daniel’ın çocukları dışında kalan torunlarının “prens” ve “prenses” unvanlarını ellerinden aldı. İsveç Kralı ile eşi Silvia’nın iki kız, bir erkek üç tane çocuğu bulunuyor. Veliaht Prenses Victoria ile eşi Daniel’in iki tane çocuğu bulunuyor. Bu çocuklar ailenin küçültülmesinden etkilenmedi.

‘ÇOCUKLARIMIZ HAYATLARINI İSTEDİĞİ GİBİ KURABİLECEK’

Fakat kardeşleri Prenses Madeleine’in üç çocuğu ile Prens Carl Philip’in üç çocuğu yani Kral’ın altı torunu “prens” ve “prenses” unvanlarını kaybetti bu kararla. Torunlar sadece dük ve düşes unvanı taşıyor.İsveç Kralı’nın bu kararının açıklanmasından sonra çocukları, unvanlarını yitiren Prenses Madeleine ve Prens Carl Philip, buna olumsuz tepki göstermedi. Hatta bu kararla çocuklarının kendi hayatlarını istedikleri gibi biçimlendirmelerinin önünün açıldığını belirtti.

Aslına bakılırsa son dönemde Avrupa’daki birçok kraliyet ailesi eskisinden daha fazla protestolarla karşılaşıyor. Bunun son örneklerinden biri de geçen 20 Eylül’de yaşandı. Gelenekler gereği Parlamento açılışına Kral Willem Alexander, Kraliçe Maxima, tahtın varisi olan en büyük kızları Amalia ile birlikte şık giysiler içinde ve gösterişli bir at arabasıyla gitti. Fakat o gün Hollanda kraliyet ailesi halk tarafından protesto edildi. Özellikle Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşın yarattığı kriz Avrupa’yı her anlamda etkilemiş durumda. Bu yüzden halk da monarşi ailelerinin lüks yaşamına giderek yükselen bir tepki gösteriyor bazı yerlerde. Belki de bu yüzden kraliyet aileleri, halkın üzerindeki yüklerini azaltmak için küçülme kararları alıyor. Hatta katıldıkları etkinliklerde eskisi kadar şık giyinmemeye bile özen gösteriyorlar. KRALİYET AİLELERİNE PROTESTOLAR YÜKSELİYOR

AYNI UYGULAMA KRAL CHARLES’TAN DA BEKLENİYOR

Bu tür bir uygulamayı İngiltere’nin yeni hükümdarı Kral 3. Charles’ın da yapması bekleniyor. Bu konuda en çok gündem olan kişiler ise Prens Harry ile Meghan Markle. Ailedeki resmi görevlerini bırakıp ABD’ye taşınan Harry ile Meghan, Sussex Dükü ve Sussex Düşesi unvanlarını koruyor. Fakat İngiliz kraliyet ailesinin resmi internet sitesindeki yeni güncelleme onların da yakında İsveç ve Danimarka kraliyet ailelerindeki gibi bir düzenlemeden etkilenebileceğini düşündürüyor bazı yorumculara göre. Harry ile Meghan aile üyelerinin tanıtıldığı bu listede geçmişte Prens William ile Kate Middleton’ın hemen ardında yer alıyordu. Fakat yeni düzenlemede en alttan üçüncü sıraya düştüler. Tanıtım listesinin son sırasında, cinsel taciz suçlaması nedeniyle saygınlığını yitiren Prens Andrew yer alıyor. Onun bir sıra üstünde Harry’nin eşi Meghan Markle, hemen öncesinde de Prens Harry yer alıyor. İşte bu yeni düzenleme kafalarda “Acaba Harry ile Meghan da unvanlarını yitirecek mi?” sorusunun doğmasına neden oldu. Bu arada şunu hatırlatalım… Harry, kan bağıyla gelen “prens” unvanını yitirmeyebilir ancak Sussex Dükü ve Düşesi unvanı çiftin elinden alınabilir.

O SARAYDA DA “ELTİLER SAVAŞI” VAR

Prens Harry ile Meghan Markle’dan söz etmişken… Aslına bakılırsa İngiliz kraliyet ailesi ile Danimarka kraliyet ailesi arasında çarpıcı bir benzerlik daha var. Kraliçe Margrethe’nin iki gelini, Veliaht Prens Frederik’in karısı Mary (yukarıda)ile Prens Joachim’in eşi Marie arasında tıpkı Kate Middleton ve Meghan Markle tarzı bir gerilim yaşandığı haberleri geçen sene yazın basının gündeminde ilk sırada yer almıştı.

ONLAR FRANSA’YA TAŞINDI

Hatta Prens Joachim ve eşi Marie “Bize başka çare bırakmadılar” diyerek Fransa’da yaşamaya karar vermişti. Bu arada Marie’nin Fransız olduğunu hatırlatalım. Fransa’da aristokrat bir ailenin kızı olarak dünyaya geldikten sonra babasından boşanan annesiyle birlikte İsviçre’ye yerleşen Marie, Danimarka’nın iki numaralı prensi Joachim ile evlenip kraliyet ailesine gelin gitti. Prens Joachim ile 2008’de evlenen Marie’nin biri kız diğeri erkek iki çocuğu bulunuyor.