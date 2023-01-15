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Miçotakis, Türkiye karşıtı Amerikan vekillere güveniyor

Miçotakis, Türkiye karşıtı Amerikan vekillere güveniyor
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15 Ocak 2023 - 10:33

Yunanistan’da nisan ayında yapılması beklenen genel seçimler öncesinde Türk nüfusun yoğun olduğu Batı Trakya’yı ziyaret eden Başbakan Kiriakos Miçotakis, hem Türkiye’ye karşı sert söylemlerde bulundu, hem de ABD’nin F-16 savaş uçağı satışına karşı çıktığını ortaya koydu.

Miçotakis, Batı Trakya’da önce Gümülcine şehrinde lideri olduğu Yeni Demokrasi partisinin bir etkinliğinde konuştu, ardından da Dedeağaç’ta basın toplantısı düzenlendi.

O KARARI ELEŞTİRDİ

Yunan Başbakanı, ABD hükümetinin, Kongre’ye Türkiye’ye F-16, Yunanistan’a da F-35 savaş uçakları satışı önerdiğine ilişkin Haberler sorulduğunda F-35’ler ile F-16’lar arasında da arasında bağlantı kurmadığını ifade ederek “Kongre’nin F-16’lar için ne yapacağı kendi bileceği iştir” dese de kararı üstü kapalı bir şekilde eleştirdi. “Kongre’nin bazı önemli üyeleri geçmişte, Türkiye’ye modern silah sistemleri satışı için Türkiye’nin tavrını değiştirmesinin şart olduğunu söylemişlerdi. Türkiye, şu ana kadar tavrını değiştirmedi” diyen Yunan lider, Kongre’nin de görüşünü değiştireceğini zannetmediğini belirtti.

‘SICAK GELİŞME OLMAZ’

Türkiye’nin sert sözlerinden endişe duyduğunu ancak sıcak bir gelişmenin yaşanacağına inanmadığını sözlerine ekleyen Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Ankara’da iç siyasi nedenlerle dış politikanın alet edildiğini öne sürdü. Diyalog için her zaman hazır olduklarını da belirten Miçotakis, bu diyaloğun mantık çerçevesinde olması gerektiği kaydetti.Öte yandan Türkiye ile Meriç sınırı boyunca, coğrafi ve teknik açıdan nerede mümkün ise orada barikat inşa edeceklerini belirten Başbakan, “Bu konuda kimseden onay alacak değiliz. AB finans etmezse, barikatı kendi paramızla inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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