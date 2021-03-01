Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

menu1

Kırım Açıklamalarına Rusya’dan Sert Yanıt

detay1
Kırım Açıklamalarına Rusya’dan Sert Yanıt
2 views
22 Eylül 2021 - 16:08
detay2

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün New York’ta BM Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamalara Rusya’dan çok sert yanıt geldi.

New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 76’ncı toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kırım ile ilgili sözlerine Rusya’dan sert yanıt geldi.

Dünkü konuşmasında, “İlhakını tanımadığımız Kırım dâhil, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunmasına önem veriyoruz” diyen Erdoğan’ın bu açıklamalarına Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov karşılık verdi.

29 Eylül’de Rusya Devlet Başkanı Putin ile Erdoğan’ın Soçi’de görüşmesi öncesinde açıklamaları değerlendiren Peskov, “Moskova, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuda yaptığı yorumları esefle karşıladı” ifadesini kullandı.

Basın mensuplarına açıklama yapan Peskov, “Elbette bu tür açıklamaların bize yönelik yapıldığını düşünüyoruz, biz böyle algılıyoruz. Doğal olarak Türkiye Cumhurbaşkanı’nın Rusya’ya ziyaretine hazırlandığımız sırada bu açıklamaları esefle karşıladık” dedi.

detay3
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erdoğan’dan ABD’ye Afganistan ÇağrısıErdoğan’dan ABD’ye Afganistan Çağrısı
TOGG CEO’su Karakaş’tan Çip Krizi AçıklamasıTOGG CEO’su Karakaş’tan Çip Krizi Açıklaması
Emir Sarıgül Buket Aydın’ı Darp mı Etti ?Emir Sarıgül Buket Aydın’ı Darp mı Etti ?
Hıncal Uluç’tan Erdoğan’a Acun Ilıcalı ÇağrısıHıncal Uluç’tan Erdoğan’a Acun Ilıcalı Çağrısı
Veyis Ateş’ten Flaş AçıklamalarVeyis Ateş’ten Flaş Açıklamalar
kayıt2
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yunanistan Türkiye’yi Şikayete Koştu !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdoğan’dan ABD’ye Afganistan Çağrısı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TOGG CEO’su Karakaş’tan Çip Krizi Açıklaması
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Uzmanlardan Öğretmenlere Uyarı !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Simeone, Fenerbahçeli Yıldıza Kancayı Taktı !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Reynmen’in Sahne Kıyafeti Dalga Konusu Oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Varyantlardan Daha Korkutucu ! Oto- Antikorlar !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yaza Veda Paylaşımı Çok Beğenildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Emir Sarıgül Buket Aydın’ı Darp mı Etti ?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kırım Açıklamalarına Rusya’dan Sert Yanıt
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan’dan ABD’ye Afganistan ÇağrısıEylül 22, 2021-5:42 pm
Uzmanlardan Öğretmenlere Uyarı !Eylül 22, 2021-5:20 pm
Reynmen’in Sahne Kıyafeti Dalga Konusu OlduEylül 22, 2021-5:06 pm
Varyantlardan Daha Korkutucu ! Oto- Antikorlar !Eylül 22, 2021-4:56 pm
Yaza Veda Paylaşımı Çok BeğenildiEylül 22, 2021-4:52 pm
Emir Sarıgül Buket Aydın’ı Darp mı Etti ?Eylül 22, 2021-4:32 pm
Sevgilisinin Kucağında Yakalandı !Eylül 22, 2021-3:02 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !