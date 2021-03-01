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Sabahat Akkiraz’dan Selçuk Ural’a ‘Kıro’ Tepkisi!

Sabahat Akkiraz’dan Selçuk Ural’a ‘Kıro’ Tepkisi!
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04 Ekim 2021 - 17:03

Sabahat Akkiraz, ‘Ülkemizin yüzde 90’ı kıro ve kültürsüz’ diyerek Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur dinleyenleri ‘kıro’ ilan elen müzisyen Selçuk Ural’a tepki gösterdi.

Selçuk Ural, yeni nesil sanatçıların sesleri ile değil zengin ve şöhret için şarkıcı olduklarını söyledi. “Aleyna Tilki ortaya çıkınca, tüm yetenekli şarkıcılar kahrından hastanelik oldu” diyen Ural, ülkenin yüzde 90’ının kültürsüz ve kıro olduğunu savundu ve iki arabesk sanatçısını hedef alarak şu ifadeleri kullandı: “Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses. Onlar da Türkiye’nin kıro grubunu kapsıyor. Onların konserine gittiğin zaman bir tane normal insan göremezsin. Çünkü ülkemizin yüzde 90’ı kültürsüz ve kıro.”

“TIRNAĞI OLAMAZSIN”

Türk Halk Müziği’nin önemli isimlerinden, Sabahat Akkiraz, Ural’a sert tepki göstererek, “Hayatı boyunca Müslüm Gürses gibi bir ses ustasının, üst düzey solistin ve her tür müziği seslendirebilen saf yetenek müzisyenin tırnağı olamayacaklar ‘Müslüm Gürses dinleyen kıro’ dese n’olur demese n’olur…..” dedi.

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