Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Foreign Affairs’ten dikkat çeken TB2 Bayraktar yorumu: Beklenmedik bir kahraman

Foreign Affairs’ten dikkat çeken TB2 Bayraktar yorumu: Beklenmedik bir kahraman
0 views
02 Eylül 2022 - 12:46

Dünyanın çeşitli yerlerindeki çatışmalarda etkili olduğu görülen Türk yapımı İnsansız Hava Araçları bu sefer ABD basının merceğinde. Ülkenin önde gelen dergilerinden Foreign Affairs Bayraktar TB2 ile ilgili dikkat çeken bir analiz kaleme aldı.

Türkiye’nin askeri silahlı insansız hava araçları (SİHA) programı dünyanın gündeminden düşmüyor.

Son dönemde adından sıkça söz ettiren Bayraktar TB2 bu sefer ABD basınına manşet oldu.

ABD’nin önde gelen dergilerinden Foreign Affairs Bayraktar TB2 ile ilgili dikkat çeken bir analiz kaleme aldı.

Söz konusu makalede TB2 Bayraktar İHA’ların savaştaki rolüne değinildi ve ‘TB2 beklenmedik bir kahraman’ yorumunda bulunuldu.

 

Foreign Affairsten dikkat çeken TB2 Bayraktar yorumu: Beklenmedik bir kahraman

 

Savaşın ilk günlerinde pek çok askeri uzmanın kolay bir Rus zaferi beklediğinin altını çizen makalede Ukrayna’nın şaşırtıcı başarısının birkaç nedeni olduğu bunlardan birinin de TB2 Bayraktar olduğunun altı çizildi.

Lauren Kahn, tarafından kaleme alınan makalede şu ifadelere yer verildi;

‘Bu İHA’lar, topçu veya zırhlı araçlar gibi daha yavaş veya sabit hedefleri bile etkisiz hale getirmede çok başarılı oldu.’

Makalede TB2 Bayraktar’nin Mart ayında Kiev’in kuzeyindeki bir Rus askeri konvoyuna saldırmak için kullanıldığı hatırlatıldu ve ‘Ukrayna bunları kullandı ve Rusya’nın geri çekilmesine yardımcı oldu’ denildi.

BAYRAKTAR TB2’NİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Bayraktar TB2 Taktik Silahlı İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracıdır.

Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahiptir.

Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 Saat 3 Dakika ) süresi ve irtifa (25 bin 30 feet) rekorunu kırmıştır.

 

Foreign Affairsten dikkat çeken TB2 Bayraktar yorumu: Beklenmedik bir kahraman

 

Bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı ünvanını da taşıyan Bayraktar TB2’nin temel uçuş performansı şöyle;

  • 18,000 Feet Operasyonel İrtifa
  • 27 Saat Maksimum Havada Kalış Süresi
  • Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)
  • Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği
  • GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği
  • 25.000 Feet Maksimum İrtifa

Bayraktar TB2’nin gelişmiş özellikleri ise şöyle;

  • Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği
  • Dahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği
  • Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği
  • Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği
  • Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması
  • Çapraz Yedekli YKİ Sistemi
  • Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri
  • Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Akar’dan Ege’de gövde gösterisi: F-16 ile özel uçuşBakan Akar’dan Ege’de gövde gösterisi: F-16 ile özel uçuş
Alanya’da korkutan otel yangını: Kontrol altına alındıAlanya’da korkutan otel yangını: Kontrol altına alındı
Son dakika… Şarkıcı Gülşen hakkında 48 sayfalık iddianame! İşte istenilen cezaSon dakika… Şarkıcı Gülşen hakkında 48 sayfalık iddianame! İşte istenilen ceza
Son dakika… İçişleri Bakanlığı’ndan ‘Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar’ genelgesi! 81 ile gönderildiSon dakika… İçişleri Bakanlığı’ndan ‘Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar’ genelgesi! 81 ile gönderildi
Araç fiyatları düştü! İşte 500 bin liralık arabada yapılan indirimAraç fiyatları düştü! İşte 500 bin liralık arabada yapılan indirim
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Korona bitmeden yeni virüs paniği… Arjantin’de ‘gizemli hastalık’ alarmı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
II. Dünya Savaşı’ndan beri bir ilk… Rusya ve Çin korkusu sonunda bunu da yaptırdı: Japonya’dan silahlanma atağı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Foreign Affairs’ten dikkat çeken TB2 Bayraktar yorumu: Beklenmedik bir kahraman
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bakan Akar’dan Ege’de gövde gösterisi: F-16 ile özel uçuş
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Alanya’da korkutan otel yangını: Kontrol altına alındı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fenerbahçe’de sıcak saatler! Michy Batshuayi çok yakın…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son dakika… Şarkıcı Gülşen hakkında 48 sayfalık iddianame! İşte istenilen ceza
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son dakika… İçişleri Bakanlığı’ndan ‘Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar’ genelgesi! 81 ile gönderildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Araç fiyatları düştü! İşte 500 bin liralık arabada yapılan indirim
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Meteoroloji’den İstanbul için yeni yağış uyarısı
SON DAKİKA HABERLERİ
Benzin ve motorine indirim geliyorEylül 1, 2022-2:36 pm
GSB KURA SONUÇLARI NİHAİ İSİM LİSTESİ SORGULAMA 2022! Pgm.gsb.gov.tr kura sonuçları öğrenme ekranı açıldı mı? Temizlik personeli kura sonucuEylül 1, 2022-10:38 am
En son ne zaman ve nerede deprem oldu? İşte Kandilli 1 Eylül son dakika deprem listesiEylül 1, 2022-10:08 am
AFAD duyurdu: Ege Denizi’nde bir deprem dahaAğustos 31, 2022-5:25 pm
Kuşadası’nda korkutan deprem!Ağustos 31, 2022-2:34 pm
ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarihi verdiAğustos 31, 2022-10:19 am
En son ne zaman ve nerede deprem oldu? 31 Ağustos son depremler listesiAğustos 31, 2022-10:12 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !