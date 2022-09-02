Foreign Affairs’ten dikkat çeken TB2 Bayraktar yorumu: Beklenmedik bir kahraman

Dünyanın çeşitli yerlerindeki çatışmalarda etkili olduğu görülen Türk yapımı İnsansız Hava Araçları bu sefer ABD basının merceğinde. Ülkenin önde gelen dergilerinden Foreign Affairs Bayraktar TB2 ile ilgili dikkat çeken bir analiz kaleme aldı.

Türkiye’nin askeri silahlı insansız hava araçları (SİHA) programı dünyanın gündeminden düşmüyor.

Son dönemde adından sıkça söz ettiren Bayraktar TB2 bu sefer ABD basınına manşet oldu.

ABD’nin önde gelen dergilerinden Foreign Affairs Bayraktar TB2 ile ilgili dikkat çeken bir analiz kaleme aldı.

Söz konusu makalede TB2 Bayraktar İHA’ların savaştaki rolüne değinildi ve ‘TB2 beklenmedik bir kahraman’ yorumunda bulunuldu.

Savaşın ilk günlerinde pek çok askeri uzmanın kolay bir Rus zaferi beklediğinin altını çizen makalede Ukrayna’nın şaşırtıcı başarısının birkaç nedeni olduğu bunlardan birinin de TB2 Bayraktar olduğunun altı çizildi.

Lauren Kahn, tarafından kaleme alınan makalede şu ifadelere yer verildi;

‘Bu İHA’lar, topçu veya zırhlı araçlar gibi daha yavaş veya sabit hedefleri bile etkisiz hale getirmede çok başarılı oldu.’

Makalede TB2 Bayraktar’nin Mart ayında Kiev’in kuzeyindeki bir Rus askeri konvoyuna saldırmak için kullanıldığı hatırlatıldu ve ‘Ukrayna bunları kullandı ve Rusya’nın geri çekilmesine yardımcı oldu’ denildi.

BAYRAKTAR TB2’NİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Bayraktar TB2 Taktik Silahlı İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracıdır.

Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahiptir.

Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 Saat 3 Dakika ) süresi ve irtifa (25 bin 30 feet) rekorunu kırmıştır.

Bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı ünvanını da taşıyan Bayraktar TB2’nin temel uçuş performansı şöyle;

18,000 Feet Operasyonel İrtifa

27 Saat Maksimum Havada Kalış Süresi

Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)

Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği

GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği

25.000 Feet Maksimum İrtifa

Bayraktar TB2’nin gelişmiş özellikleri ise şöyle;