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TBMM’DE KOMİSYON SÜRECİ BAŞLADI!

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), terörle mücadelede yeni bir döneme giriyor. “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında kurulan komisyon, bugün saat 11.00’de TBMM Tören Salonu’nda ilk toplantısını gerçekleştiriyor. Toplantıya TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlık ediyor.

Açılış Konuşması ve Katılımcılar

Toplantı, Kurtulmuş’un açılış konuşmasıyla başlayacak. Ardından siyasi parti temsilcileri komisyon kapsamında görüş ve değerlendirmelerini paylaşacak. Toplantıda ayrıca komisyonun çalışma usul ve esasları belirlenecek.

Komisyon Üyeleri Kimlerden Oluşuyor?

Komisyona, AK Parti, CHP, MHP, DEM Parti, Türkiye İşçi Partisi, EMEP, Yeniden Refah Partisi, DSP, HÜDA PAR ve Demokrat Parti’den milletvekilleri davet edildi. Katılımcılar arasında Grup Başkanvekilleri, Genel Başkan Yardımcıları ve komisyon başkanları yer alıyor.

Bu toplantı, PKK’ya bağlı 30 kişilik grubun Süleymaniye’de silahlarını yakmasının ardından başlatılan sürecin kurumsal zemine taşınması açısından kritik öneme sahip.

TBMM’DE KOMİSYON SÜRECİ BAŞLADI!
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