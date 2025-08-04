Sisi, Katarsis’te Fırtına Gibi Esti: Yayın Rekor Kırıyor, Instagram’dan Sert Mesajlar Geldi

Türkiye’nin tanınan medya figürlerinden Seyhan Soylu (Sisi), yıllar sonra katıldığı Katarsis programıyla hem sosyal medyada hem de YouTube’da büyük ses getirdi. Gökhan Çınar’ın sunduğu programda geçmişinden devletle olan ilişkisine, aşk hayatından zihinsel kırılma noktalarına kadar pek çok başlıkta samimi açıklamalarda bulunan Soylu, program sonrasında yaptığı Instagram paylaşımıyla da dikkatleri üzerine çekti.

“Yalan dünyanın gerçekleri” diyerek başladığı açıklamasında Sisi, programın yayınlanmasının ardından 1 günde 300.000 izlenmeye ulaştığını duyurdu. Bu ilgiye rağmen gelen eleştirilerden çekinmediğini belirten Soylu, zekâsıyla alay ettiğini düşünenleri, ironi ve hicivden anlamamakla suçladı.

Açıklamasında “Zeki insanlar güler, aptallar hakaret eder” diyerek ön yargılı kişilere gönderme yapan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a duyduğu sevgiyi ifade ettiği için linç edildiğini ama devletine olan sadakatinden asla vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Katarsis’te de benzer şekilde, “Ben hayatım boyunca hain değil, yaşayan bir kahraman olmaya çalıştım” diyen Soylu, röportaj boyunca devlet sevgisini, kendiyle barışıklığını ve zekâ temelli yaşam anlayışını ön plana çıkarmıştı.

Paylaşımında, kendisine konulan “teşhis konamaz” etiketiyle de alay ederek, “Gökhan Çınar’ın devresini yakmış olabilirim” ifadelerini kullanan Soylu, yine dikkat çekici mizah anlayışıyla takipçilerini hem güldürdü hem düşündürdü.

Instagram’daki açıklamasında ayrıca Cübbeli Ahmet Hoca ile ilgili yaptığı esprilerin yanlış anlaşıldığını da belirten Soylu, “Hakaret yok, hiciv var. Toplumun karşılık bulduğu sempatik yönlerinden bahsettim” diyerek açıklık getirdi.

Katarsis’in moderatörlüğünü yapan Gökhan Çınar’a da övgüler dizen Sisi, “Sorulara cevap vermem, istediğimi söylerim” diyerek röportaj stiline sadık kaldığını yineledi.

Programın içeriğiyle birebir örtüşen bu sosyal medya açıklamaları, hem YouTube izlenme rakamlarını yukarı taşıdı hem de program sonrası tartışmaları daha da alevlendirdi.