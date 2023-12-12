Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

22’lik Nevide Çiçek şaşırttı: ‘Mehmet Ali 30 yaşında’

22’lik Nevide Çiçek şaşırttı: ‘Mehmet Ali 30 yaşında’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
12 Aralık 2023 - 9:04

Gülseren Ceylan ile yaşadığı ayrılık sonrası 22 yaşındaki Nevide Çiçek ile birlikte olduğu iddia edilen Mehmet Ali Erbil bu iddiaları reddetmiş, küplere binen, Çiçek ise beraber Kıbrıs tatili yaptıklarını söylemişti. Zahide Yetiş’in programına katılan Çiçek, Erbil’den neden hoşlandığını anlattı.

22'lik Nevide Çiçek şaşırttı: 'Mehmet Ali 30 yaşında' - Sayfa 1

Kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan’a yüzük hediye ederek evlilik teklifi etmiş. Ancak kendisinden lüks hediye istediğini ileri sürdüğü Ceylan ile ayrıldıklarını söyleyen Mehmet Ali Erbil, nikah masasından dönmüştü. Ceylan’ın ise “Mehmet Ali ciddi ilişki yaşanacak biri değilmiş.” dediği öne sürülmüştü.

122

22'lik Nevide Çiçek şaşırttı: 'Mehmet Ali 30 yaşında' - Sayfa 2

Kısa sürede yeni bir aşka yelken açtığı haberleri çıkan Mehmet Ali Erbil, Ünlü şovmen 22 yaşındaki model Nevide Çiçek ile Maslak’ta bir mekan çıkışında görüntülenmişti.

222

22'lik Nevide Çiçek şaşırttı: 'Mehmet Ali 30 yaşında' - Sayfa 3

22 yaşındaki Nevide Çiçek’in, Zahide Yetiş’in programına katılarak eski aşkını aradığı ve ona geri dönmesi için seslendiği ortaya çıkmıştı.

322

22'lik Nevide Çiçek şaşırttı: 'Mehmet Ali 30 yaşında' - Sayfa 4

“KIBRIS’A GİTTİK”

Mehmet Ali Erbil’in yeni sevgilisi Nevide Çiçek’le geçtiğimiz hafta sonu Kıbrıs tatiline gittiği iddia edildi. Çiçek ayrıca Kıbrıs’a beraber gittikleri uçak biletlerinin Erbil tarafından kesildiğini  kaldıkları otelin ücretini de yine oyuncunun ödediğini söyledi.

422

22'lik Nevide Çiçek şaşırttı: 'Mehmet Ali 30 yaşında' - Sayfa 5

Ünlü şovmen, “bir kez Cahide’de karşılaştığım Nevide hanımla hakkımda çıkan aşk haberleri yalan ve asılsızdır tek taraflıdır” ifadelerini kullanmıştı.

522

22'lik Nevide Çiçek şaşırttı: 'Mehmet Ali 30 yaşında' - Sayfa 6

“BİZ SEVGİLİ OLDUK”

Bunun üzerine Nevide Çiçek ise Erbil’le sevgili olduklarını, Erbil’in kendisini erkek arkadaşından ayırdığını iddia eden Çiçek, daha önce oyuncu Ogün Kaptanoğlu ila aşk yaşadığını da dile getirdi.

622

22'lik Nevide Çiçek şaşırttı: 'Mehmet Ali 30 yaşında' - Sayfa 7

Birlikte çıkan fotoğraflara karşın sessizliğini koruyan Erbil hakkında konuşan Çiçek, “Gaziantep’te ödül töreninde tanıştık hatta o dönem oyuncu bir sevgilim vardı. Erbil, benden hoşlandığını söyledi. Sevgilinden ayrıl diye baskı yaptı…” demişti.

722

22'lik Nevide Çiçek şaşırttı: 'Mehmet Ali 30 yaşında' - Sayfa 8

“ELLERİYLE YEDİRDİ”

“Ödül gecesinden sonra Derya Bedavacı’nın sahnesine gittik. Orada masaya pamuk şeker, tatlılar da dahil her şeyi getirtti. Hatta elleriyle yedirdi… O gün tüm gece Mehmet Ali Erbil’le beraber kaldık; ertesi gün cuma günü Kıbrıs’a beraber gidelim dedi…” demişti.

822

22'lik Nevide Çiçek şaşırttı: 'Mehmet Ali 30 yaşında' - Sayfa 9

“İlgisi çok hoşuma gitti. Sonra biz sevgili olduk. Kıbrıs’a beraber tatile çıktık. Cuma gününden bugüne dek hep beraberdik…” dediği Erbil’in iddiaları reddetmesi sonrası sinir krizi geçirdiğini de söylen Çiçek şunları anlattı:

“Kıbrıs’tan İstanbul’a inince şoförü önce Mehmet Ali’yi evine bıraktı, sonra beni bıraktı… “Hatta hediye olarak çok pahalı bir parfüm aldı. Eve gelince telefonda görüntülü görüştük. Kıbrıs’ta beraberdik ya! Görünce ne alaka dedim! Üstelik beni engelledi…”

922

22'lik Nevide Çiçek şaşırttı: 'Mehmet Ali 30 yaşında' - Sayfa 10

“Beni engellemek nedir? Ne yapmaya çalışıyorsun dedim, mesaj attım. Hatta kendi telefonundan bana ‘Ben Mehmet Ali Erbil’in kız arkadaşıyım, bir daha rahatsız etme’ diye mesaj attı…”

1022

22'lik Nevide Çiçek şaşırttı: 'Mehmet Ali 30 yaşında' - Sayfa 11

“AĞLADIM SİNİRİMDEN”

“Şok geçirdim. Bana değer verdiğini düşünüyordu ki öyle davranıyordu. Çok romantikti, aşkım aşkım lafı ağzından hiç eksik olmuyordu. Sinir krizi geçirdim, bir saat boyunca oturdum ağladım sinirimden…”

1122

22'lik Nevide Çiçek şaşırttı: 'Mehmet Ali 30 yaşında' - Sayfa 12

Yayınladığı videoda Çiçek “Döneli 6 saat olmuş Kıbrıs’tan, beni direkt engelliyorsun. Ödül gecesi az mı peşimden koşmadın? Biriyle konuştuğum için ‘Ayrılacaksın’ diye başımı yedin…” diyerek Erbil’e tepki göstermişti.

1222

22'lik Nevide Çiçek şaşırttı: 'Mehmet Ali 30 yaşında' - Sayfa 13

Çiçek ayrıca kendisine Erbil’in verdiği hediyeyi çöpe atarak video paylaşmıştı:

“Tartıştık diye bana aldığın parfümü çöpe atıyorum. Her şey yalanmış ya, al canım bu da yalan.”

1322

22'lik Nevide Çiçek şaşırttı: 'Mehmet Ali 30 yaşında' - Sayfa 14

Ardından Çiçek, Erbil’e ait olduğunu iddia ettiği bazı mesajların ekran görüntüsünü paylaşmıştı.

“Aaa öylemiymiş. Hadi o zaman doğrusunu hep birlikte öğrenelim” diyen Nevide Çiçek; “Kıbrıs’tan döneli 6 saat olmuş. Beni engelliyorsun. Ben buradan ne anlayayım? Bana iki yüzlülük yapma. Bana oynama” ifadelerini kullandı.

1422

22'lik Nevide Çiçek şaşırttı: 'Mehmet Ali 30 yaşında' - Sayfa 15

Nevide Çiçek, tüm bu haberlerin ardından Zahide Yetiş’in yayınına geri döndü. Eski aşkını aramasıyla konuşulan ancak Mehmet Ali Erbil ile çıkan iddiaların sonrasında yaşadıklarını programda anlatan Çiçek’in açıklamaları şaşırttı.

1522

22'lik Nevide Çiçek şaşırttı: 'Mehmet Ali 30 yaşında' - Sayfa 16

Ödül gecesinde tanıştıklarını anlatan Çiçek, Mehmet Ali Erbil’i 66 yaşında görmediğini ve eğer güzel gitseydi onunla evlenmek istediğini itiraf etti.

1622

22'lik Nevide Çiçek şaşırttı: 'Mehmet Ali 30 yaşında' - Sayfa 17

“O 66 DEĞİL 30 YAŞINDA”

Çiçek, “Zahide Hanım konuştuğum insan vardı. Ama Mehmet Ali Erbil ile tanıştıktan sonra, 66 yaşında ama ben onu hiçbir şekilde 66 yaşında görmüyorum. Onun yanında çocuk gibi hissediyorum.” diye konuştu. Yetiş ise “Sen zaten onun yanında çocuk gibi kalıyorsun.” diye cevapladı.

Ardından Çiçek “O sanki 66 yaşında değil de 30 yaşında. Ben onun yanında sürekli gülüyordum.” derken, Yetiş’ten “Sen Mehmet Ali Erbil’i kaç yaşında görüyordun?” sorusu geldi.

Çiçek, “30 yaşında.” cevabını verirken, “Hala öyle mi görüyorsun?” sorusuna ise “Evet, hala öyle görüyorum. Çok komik bir insan.” yanıtını aldı.

1722

22'lik Nevide Çiçek şaşırttı: 'Mehmet Ali 30 yaşında' - Sayfa 18

“EVLENMEYİ DÜŞÜNÜYORDUM”

Mehmet Ali Erbil’in ilişki yaşadıklarını reddetmesinin ardından yaşadıklarını anlatan Çiçek “Şok geçirdim, neye uğradığımı şaşırdım. Annem direkt beni aradı ‘Ne diyor’ dedi. Hiç beklemiyordum.” ifadelerini kullandı.

Yetiş’in “Sen ne bekliyordun bir Nevide, böyle bir ilişkiden?” sorusuna ise “Daha güzel bir ilişki olabilirdi.” yanıtını verdi.

Bunun üzerine Yetiş “Evlenebileceğinizi düşündün mü?” diye sordu. Çiçek ise  “Evet düşündüm.” itirafında bulundu. “Sana ne düşündürdü bunu?” diye sorulan Çiçek ise “Onun yanında hiç üzülmüyordum, beni hep mutlu ediyordu. En son bir ilişkim vardı, bitti… Sahipleniyordu evet.” diye yanıtladı.

1822

22'lik Nevide Çiçek şaşırttı: 'Mehmet Ali 30 yaşında' - Sayfa 19

Ödül töreninde neler yaşadıklarını anlatan Çiçek “Karşında görünce heyecanlandın mı?” diye soran Yetiş’e “Heyecanlandırdım. Ödül töreninde yanımdan ayrılmıyordu. Ödül töreninde geldi elimi tuttu, neye uğradığımı şaşırdım.” diye cevap verdi.

Yetiş’in “Sen de ‘Ben sizi tanımıyorum’ diyebilirdin.” sorusuna ise  “Diyemedim. Hoşuma gitti.” yanıtını verdi.

1922

22'lik Nevide Çiçek şaşırttı: 'Mehmet Ali 30 yaşında' - Sayfa 20

Yetiş “10 günde bu kadar deneyimli bir erkeğin böyle bir kara alabileceğine seni düşündüren neydi?” diye sorarken Çiçek’ten “Bana olan ilgisi bakışı, onun yanında hep gülmem.” cevap geldi.

2022

22'lik Nevide Çiçek şaşırttı: 'Mehmet Ali 30 yaşında' - Sayfa 21

Erbil ile ilgili konuşan Yetiş, “Beni aşırı kıskanıyordu. Daha önce buraya çıktığımı biliyordu. ‘Niye çıktın, o kişiyle hala görüşüyor musun?’ diye başımın etini yiyordu. Sürekli görüntülü gösteriyordum etrafı. Hoşuma gidiyordu tabii ki de çünkü ben de onu kıskanıyordum. Beraber de yayın açtık hatta.” açıklamalarında bulundu.

2122

22'lik Nevide Çiçek şaşırttı: 'Mehmet Ali 30 yaşında' - Sayfa 22

Mehmet Ali Erbil’in aşk iddialarını hatırlatan Yetiş, “Daha önce haberler görmüş olmalısın. Hiç korkmadın mı? Bir varlar bir yoklar.” dedi.

Çiçek ise “Değiştirebileceğimi düşündüm.” şeklinde yanıtladı.

“Aklına geldi mi aynı şey gelir mi başıma diye?” sorulan Yetiş şu cevabı verdi:

“Geldi. Önceden çıkan haberlerden dolayı… Dedim ki ‘Ben bu insanı değiştiririm, sevgi ve değer verdikten sonra bu insan değişir’ diye düşündüm. Ama Mehmet Ali Erbil’in aynı olduğunu fark ettim.”

İşte o sözler:

2222
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yılın kadınları belli oldu!Yılın kadınları belli oldu!
Müstehcen videolar telefona geldi! Ünlü iş adamına şantaj şokuMüstehcen videolar telefona geldi! Ünlü iş adamına şantaj şoku
Onur Şener cinayeti davasında yeni gelişme! Savcı, bozma talebinde bulundu…Onur Şener cinayeti davasında yeni gelişme! Savcı, bozma talebinde bulundu…
Şırnak’ta 3.5 büyüklüğünde depremŞırnak’ta 3.5 büyüklüğünde deprem
2024 benim yılım olacak2024 benim yılım olacak
GÜNLÜK HABER AKIŞI
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Yeni takımlar belli oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Simge Sağın apar topar hastaneye kaldırıldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yılın kadınları belli oldu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Müstehcen videolar telefona geldi! Ünlü iş adamına şantaj şoku
GÜNLÜK HABER AKIŞI
22’lik Nevide Çiçek şaşırttı: ‘Mehmet Ali 30 yaşında’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TGC 47. Sedat Simavi Ödülleri sahiplerini buldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
13 yaşında ‘nişanlandırılan’ çocukla ilgili yeni gelişme!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Onur Şener cinayeti davasında yeni gelişme! Savcı, bozma talebinde bulundu…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Şırnak’ta 3.5 büyüklüğünde deprem
GÜNLÜK HABER AKIŞI
KÜRESELCİLER NE PLANLIYOR?
SON DAKİKA HABERLERİ
Rekabet Kurumu’ndan iki gıda şirketine para cezası!Aralık 8, 2023-4:07 pm
Hafta sonu geliyor gelmekte olan. Meteorolojiden 14 il için uyarıAralık 8, 2023-4:00 pm
2023-İSG/2 pazar günü yapılacakAralık 8, 2023-12:48 pm
Serik’i sağanak vurdu. Cadde ve sokaklar göle döndü. Bahçe ve seraları su bastıAralık 8, 2023-12:45 pm
Mevduat faizleri yüzde 50’ye yaklaştı!Aralık 8, 2023-12:39 pm
8 Aralık dolar ne kadar oldu?Aralık 8, 2023-12:01 pm
8 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?Aralık 8, 2023-11:30 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !