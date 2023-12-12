22’lik Nevide Çiçek şaşırttı: ‘Mehmet Ali 30 yaşında’

Gülseren Ceylan ile yaşadığı ayrılık sonrası 22 yaşındaki Nevide Çiçek ile birlikte olduğu iddia edilen Mehmet Ali Erbil bu iddiaları reddetmiş, küplere binen, Çiçek ise beraber Kıbrıs tatili yaptıklarını söylemişti. Zahide Yetiş’in programına katılan Çiçek, Erbil’den neden hoşlandığını anlattı.
Kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan’a yüzük hediye ederek evlilik teklifi etmiş. Ancak kendisinden lüks hediye istediğini ileri sürdüğü Ceylan ile ayrıldıklarını söyleyen Mehmet Ali Erbil, nikah masasından dönmüştü. Ceylan’ın ise “Mehmet Ali ciddi ilişki yaşanacak biri değilmiş.” dediği öne sürülmüştü.
Kısa sürede yeni bir aşka yelken açtığı haberleri çıkan Mehmet Ali Erbil, Ünlü şovmen 22 yaşındaki model Nevide Çiçek ile Maslak’ta bir mekan çıkışında görüntülenmişti.
22 yaşındaki Nevide Çiçek’in, Zahide Yetiş’in programına katılarak eski aşkını aradığı ve ona geri dönmesi için seslendiği ortaya çıkmıştı.
“KIBRIS’A GİTTİK”
Mehmet Ali Erbil’in yeni sevgilisi Nevide Çiçek’le geçtiğimiz hafta sonu Kıbrıs tatiline gittiği iddia edildi. Çiçek ayrıca Kıbrıs’a beraber gittikleri uçak biletlerinin Erbil tarafından kesildiğini kaldıkları otelin ücretini de yine oyuncunun ödediğini söyledi.
Ünlü şovmen, “bir kez Cahide’de karşılaştığım Nevide hanımla hakkımda çıkan aşk haberleri yalan ve asılsızdır tek taraflıdır” ifadelerini kullanmıştı.
“BİZ SEVGİLİ OLDUK”
Bunun üzerine Nevide Çiçek ise Erbil’le sevgili olduklarını, Erbil’in kendisini erkek arkadaşından ayırdığını iddia eden Çiçek, daha önce oyuncu Ogün Kaptanoğlu ila aşk yaşadığını da dile getirdi.
Birlikte çıkan fotoğraflara karşın sessizliğini koruyan Erbil hakkında konuşan Çiçek, “Gaziantep’te ödül töreninde tanıştık hatta o dönem oyuncu bir sevgilim vardı. Erbil, benden hoşlandığını söyledi. Sevgilinden ayrıl diye baskı yaptı…” demişti.
“ELLERİYLE YEDİRDİ”
“Ödül gecesinden sonra Derya Bedavacı’nın sahnesine gittik. Orada masaya pamuk şeker, tatlılar da dahil her şeyi getirtti. Hatta elleriyle yedirdi… O gün tüm gece Mehmet Ali Erbil’le beraber kaldık; ertesi gün cuma günü Kıbrıs’a beraber gidelim dedi…” demişti.
“İlgisi çok hoşuma gitti. Sonra biz sevgili olduk. Kıbrıs’a beraber tatile çıktık. Cuma gününden bugüne dek hep beraberdik…” dediği Erbil’in iddiaları reddetmesi sonrası sinir krizi geçirdiğini de söylen Çiçek şunları anlattı:
“Kıbrıs’tan İstanbul’a inince şoförü önce Mehmet Ali’yi evine bıraktı, sonra beni bıraktı… “Hatta hediye olarak çok pahalı bir parfüm aldı. Eve gelince telefonda görüntülü görüştük. Kıbrıs’ta beraberdik ya! Görünce ne alaka dedim! Üstelik beni engelledi…”
“Beni engellemek nedir? Ne yapmaya çalışıyorsun dedim, mesaj attım. Hatta kendi telefonundan bana ‘Ben Mehmet Ali Erbil’in kız arkadaşıyım, bir daha rahatsız etme’ diye mesaj attı…”
“AĞLADIM SİNİRİMDEN”
“Şok geçirdim. Bana değer verdiğini düşünüyordu ki öyle davranıyordu. Çok romantikti, aşkım aşkım lafı ağzından hiç eksik olmuyordu. Sinir krizi geçirdim, bir saat boyunca oturdum ağladım sinirimden…”
Yayınladığı videoda Çiçek “Döneli 6 saat olmuş Kıbrıs’tan, beni direkt engelliyorsun. Ödül gecesi az mı peşimden koşmadın? Biriyle konuştuğum için ‘Ayrılacaksın’ diye başımı yedin…” diyerek Erbil’e tepki göstermişti.
Çiçek ayrıca kendisine Erbil’in verdiği hediyeyi çöpe atarak video paylaşmıştı:
“Tartıştık diye bana aldığın parfümü çöpe atıyorum. Her şey yalanmış ya, al canım bu da yalan.”
Ardından Çiçek, Erbil’e ait olduğunu iddia ettiği bazı mesajların ekran görüntüsünü paylaşmıştı.
“Aaa öylemiymiş. Hadi o zaman doğrusunu hep birlikte öğrenelim” diyen Nevide Çiçek; “Kıbrıs’tan döneli 6 saat olmuş. Beni engelliyorsun. Ben buradan ne anlayayım? Bana iki yüzlülük yapma. Bana oynama” ifadelerini kullandı.
Nevide Çiçek, tüm bu haberlerin ardından Zahide Yetiş’in yayınına geri döndü. Eski aşkını aramasıyla konuşulan ancak Mehmet Ali Erbil ile çıkan iddiaların sonrasında yaşadıklarını programda anlatan Çiçek’in açıklamaları şaşırttı.
Ödül gecesinde tanıştıklarını anlatan Çiçek, Mehmet Ali Erbil’i 66 yaşında görmediğini ve eğer güzel gitseydi onunla evlenmek istediğini itiraf etti.
“O 66 DEĞİL 30 YAŞINDA”
Çiçek, “Zahide Hanım konuştuğum insan vardı. Ama Mehmet Ali Erbil ile tanıştıktan sonra, 66 yaşında ama ben onu hiçbir şekilde 66 yaşında görmüyorum. Onun yanında çocuk gibi hissediyorum.” diye konuştu. Yetiş ise “Sen zaten onun yanında çocuk gibi kalıyorsun.” diye cevapladı.
Ardından Çiçek “O sanki 66 yaşında değil de 30 yaşında. Ben onun yanında sürekli gülüyordum.” derken, Yetiş’ten “Sen Mehmet Ali Erbil’i kaç yaşında görüyordun?” sorusu geldi.
Çiçek, “30 yaşında.” cevabını verirken, “Hala öyle mi görüyorsun?” sorusuna ise “Evet, hala öyle görüyorum. Çok komik bir insan.” yanıtını aldı.
“EVLENMEYİ DÜŞÜNÜYORDUM”
Mehmet Ali Erbil’in ilişki yaşadıklarını reddetmesinin ardından yaşadıklarını anlatan Çiçek “Şok geçirdim, neye uğradığımı şaşırdım. Annem direkt beni aradı ‘Ne diyor’ dedi. Hiç beklemiyordum.” ifadelerini kullandı.
Yetiş’in “Sen ne bekliyordun bir Nevide, böyle bir ilişkiden?” sorusuna ise “Daha güzel bir ilişki olabilirdi.” yanıtını verdi.
Bunun üzerine Yetiş “Evlenebileceğinizi düşündün mü?” diye sordu. Çiçek ise “Evet düşündüm.” itirafında bulundu. “Sana ne düşündürdü bunu?” diye sorulan Çiçek ise “Onun yanında hiç üzülmüyordum, beni hep mutlu ediyordu. En son bir ilişkim vardı, bitti… Sahipleniyordu evet.” diye yanıtladı.
Ödül töreninde neler yaşadıklarını anlatan Çiçek “Karşında görünce heyecanlandın mı?” diye soran Yetiş’e “Heyecanlandırdım. Ödül töreninde yanımdan ayrılmıyordu. Ödül töreninde geldi elimi tuttu, neye uğradığımı şaşırdım.” diye cevap verdi.
Yetiş’in “Sen de ‘Ben sizi tanımıyorum’ diyebilirdin.” sorusuna ise “Diyemedim. Hoşuma gitti.” yanıtını verdi.
Yetiş “10 günde bu kadar deneyimli bir erkeğin böyle bir kara alabileceğine seni düşündüren neydi?” diye sorarken Çiçek’ten “Bana olan ilgisi bakışı, onun yanında hep gülmem.” cevap geldi.
Erbil ile ilgili konuşan Yetiş, “Beni aşırı kıskanıyordu. Daha önce buraya çıktığımı biliyordu. ‘Niye çıktın, o kişiyle hala görüşüyor musun?’ diye başımın etini yiyordu. Sürekli görüntülü gösteriyordum etrafı. Hoşuma gidiyordu tabii ki de çünkü ben de onu kıskanıyordum. Beraber de yayın açtık hatta.” açıklamalarında bulundu.
Mehmet Ali Erbil’in aşk iddialarını hatırlatan Yetiş, “Daha önce haberler görmüş olmalısın. Hiç korkmadın mı? Bir varlar bir yoklar.” dedi.
Çiçek ise “Değiştirebileceğimi düşündüm.” şeklinde yanıtladı.
“Aklına geldi mi aynı şey gelir mi başıma diye?” sorulan Yetiş şu cevabı verdi:
“Geldi. Önceden çıkan haberlerden dolayı… Dedim ki ‘Ben bu insanı değiştiririm, sevgi ve değer verdikten sonra bu insan değişir’ diye düşündüm. Ama Mehmet Ali Erbil’in aynı olduğunu fark ettim.”
İşte o sözler: