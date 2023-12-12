22’lik Nevide Çiçek şaşırttı: ‘Mehmet Ali 30 yaşında’

“O 66 DEĞİL 30 YAŞINDA”

Çiçek, “Zahide Hanım konuştuğum insan vardı. Ama Mehmet Ali Erbil ile tanıştıktan sonra, 66 yaşında ama ben onu hiçbir şekilde 66 yaşında görmüyorum. Onun yanında çocuk gibi hissediyorum.” diye konuştu. Yetiş ise “Sen zaten onun yanında çocuk gibi kalıyorsun.” diye cevapladı.

Ardından Çiçek “O sanki 66 yaşında değil de 30 yaşında. Ben onun yanında sürekli gülüyordum.” derken, Yetiş’ten “Sen Mehmet Ali Erbil’i kaç yaşında görüyordun?” sorusu geldi.

Çiçek, “30 yaşında.” cevabını verirken, “Hala öyle mi görüyorsun?” sorusuna ise “Evet, hala öyle görüyorum. Çok komik bir insan.” yanıtını aldı.