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Özel okullarda yeni dönem! Noel, Paskalya ve Cadılar Bayramı kutlamalarını yasakladı

Özel okullarda yeni dönem! Noel, Paskalya ve Cadılar Bayramı kutlamalarını yasakladı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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17 Şubat 2024 - 15:14

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı.

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