TRT’nin Ulus’taki boğaz manzaralı binası satılıyor. Kime satılacağı şimdiden besbelli

Fatih Altaylı bugünkü köşe yazısında TRT’nin Ulus’taki kampüsünün bulunduğu arazinin satışa hazırlandığını iddia etti. Altaylı satışa hazırlanan arazi için “Bana sorarsanız yeni sahibi şimdiden bellidir de, bizim henüz haberimiz yoktur” ifadelerini kullandı.