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TURKOVAC gelecek haftadan itibaren tüm devlet hastanelerinde uygulanacak!

TURKOVAC gelecek haftadan itibaren tüm devlet hastanelerinde uygulanacak!
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17 Şubat 2022 - 14:24

TURKOVAC gelecek haftadan itibaren tüm devlet hastanelerinde uygulanacak!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC’ın gelecek haftadan itibaren 81 ildeki tüm devlet hastanelerinde uygulanabileceğini bildirdi.

Bakan Koca, dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kovid-19 vakalarının geçen hafta sonu itibarıyla zirve yaptığını ve gelecek hafta azalmaya başlayacağını tahmin ettikleri söyleyen Koca, “Hastane yükü de giderek azalacak. Şu an hastaneye yatışlar yüzde 28-30 gibi azalmış oldu. Yoğun bakıma yatış yüzde 15 oranında azaldı. Önümüzdeki 2-3 hafta içinde belirgin düşeceğini tahmin ediyoruz.” dedi.

Avrupa’da Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmeye başlandığının hatırlatılması üzerine Koca, gelecek hafta çarşamba günü salgınla mücadelede gelinen noktanın ve bundan sonra yapılması gerekenlerin ifade edileceği bir basın toplantısı düzenleyeceklerini bildirdi.

Koca, Kovid-19’a yakalanan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğunu ve hastalığı hafif geçirdiğini söyledi.

Kovid-19 tedavisinde “molnupiravir” etken maddeli ilacın kullanımına başlandığını hatırlatan Koca, “Molnupiravir ilacını piyasaya dağıttık. 700 küsur dolar olan ilacı 70’te 1 maliyete indirerek piyasaya verdik. Dünyada da kullanılan bu ilacı hızla yerlileştirip yaygın kullanılmak üzere piyasaya verdik. 65 yaş üstüne, kronik hastalara ve risk taşıyanlara veriyoruz.” dedi.

Bakan Koca, 65 yaş üstündekilerin Kovid-19 tedavisinde erken dönemde molnupiravir kullanmalarının önemli olduğunu belirtti.

Devlet hastanelerinde de uygulama başlayacak

Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC‘ın 81 ildeki devlet hastanelerine sevkiyatının başlayacağını bildiren Koca, “Gelecek haftadan itibaren sadece eğitim ve araştırma veya şehir hastaneleri değil, ilçeler dahil olmak üzere bütün devlet hastanelerinde TURKOVAC uygulaması başlayacak.” dedi.

Koca, TURKOVAC’ın Omicron varyantına karşı etkinlik çalışmasının sürdüğünü hatırlatarak “TURKOVAC’ın Omicron ile ilgili hayvan çalışmaları başladı. Hayvan çalışmalarının ikinci dozu zannediyorum yarın yapılacak. Mart ayına da Omicron varyantına yönelik TURKOVAC aşısını tamamlamayı düşünüyoruz.” diye konuştu.

Hastanelere gönderilen TURKOVAC miktarı 800 bin doza ulaştı

TURKOVAC’ın uygulanma miktarına ilişkin verilerin sorulması üzerine Koca, şunları kaydetti:

“Şu ana kadar piyasaya verdiğimiz toplam 800 bin doz oldu. Zannediyorum pazartesi 200 bin doz daha ve ondan sonra her hafta artarak devam ediyor olacak. Ortalama ayda 2-2,5 milyona kadar çıkmış olacağız. Talep iyi, daha iyi olacağını tahmin ediyoruz. Çünkü bugüne kadar sadece eğitim ve araştırma, büyük hastanelerde oldu. Bütün illere yeni yayıldı. Aile hekimlerine daha verilmedi. Aile hekimlerine zannediyorum iki hafta sonra dağıtılmış olur. O durumda erişimi daha kolay oldukça kullanımı da artmış olacak.”

Koca, 2 doz BioNTech aşısından sonra TURKOVAC’ın uygulandığı çalışmaya ilişkin soru üzerine, “2 BioNTech üzeri TURKOVAC devam ediyor. Gebelerle ilgili de çocuklarla ilgili de başladı.” dedi.

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