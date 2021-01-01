Survivor All Star Kadrosu İfşa Oldu

Acun Ilıcalı bu kez yarışma öncesi işi sıkı tutarak, eski izlenme oranlarını da yakalamak amacıyla Survivor All Star 2022 kadro listesini son ana kadar gizli tutacaktı ve tam kadroyla ilgili çok fazla bilgi sızdırılmamasını sağlamaya çalışıyordu.