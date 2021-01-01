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Survivor All Star Kadrosu İfşa Oldu

Survivor All Star Kadrosu İfşa Oldu
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18 Ekim 2021 - 13:43
TV8’de yayınlanan MasterChef ve Survivor ile ilgili tüm kehanetleri tutan fenomen Ata Benli Survivor All Star 2022 yarışmacılarının isimleri duyurdu.

Acun Ilıcalı sır gibi saklıyordu! Ünlü fenomen Ata Benli Survivor All Star kadrosunu ifşa etti - Sayfa 1

Survivor Türkiye yeni sezonda Survivor All Star formatıyla yeniden izleyici karşısına çıkacak.

Acun Ilıcalı sır gibi saklıyordu! Ünlü fenomen Ata Benli Survivor All Star kadrosunu ifşa etti - Sayfa 2

Acun Ilıcalı iyi bir ekip kurmak için en ince detayını kadar çalışma yapıyor.

Acun Ilıcalı sır gibi saklıyordu! Ünlü fenomen Ata Benli Survivor All Star kadrosunu ifşa etti - Sayfa 3

Survivor All Star 2022 kadrosu için bazı isimlerle görüşmeye başlayan Acun Ilıcalı’yı kızdıracak bir gelişme yaşandı.

Acun Ilıcalı sır gibi saklıyordu! Ünlü fenomen Ata Benli Survivor All Star kadrosunu ifşa etti - Sayfa 4

Acun Ilıcalı bu kez yarışma öncesi işi sıkı tutarak, eski izlenme oranlarını da yakalamak amacıyla Survivor All Star 2022 kadro listesini son ana kadar gizli tutacaktı ve tam kadroyla ilgili çok fazla bilgi sızdırılmamasını sağlamaya çalışıyordu.

Acun Ilıcalı sır gibi saklıyordu! Ünlü fenomen Ata Benli Survivor All Star kadrosunu ifşa etti - Sayfa 5

Ancak ünlü sosyal medya fenomeni Ata Benli gelecek sezon ekrana gelecek Survivor All Star 2022’nin tüm kadrosunu ifşa etti.

Acun Ilıcalı sır gibi saklıyordu! Ünlü fenomen Ata Benli Survivor All Star kadrosunu ifşa etti - Sayfa 6

SURVIVOR KADROSUNDA KİMLER VAR?

İşte gelecek sezon ekrana gelecek olan Survivor All Star 2022’nin Ata Benli’nin ifşasına göre tüm kadrosu:

Acun Ilıcalı sır gibi saklıyordu! Ünlü fenomen Ata Benli Survivor All Star kadrosunu ifşa etti - Sayfa 7

Sercan Yıldırım

Acun Ilıcalı sır gibi saklıyordu! Ünlü fenomen Ata Benli Survivor All Star kadrosunu ifşa etti - Sayfa 8

Ogeday

Acun Ilıcalı sır gibi saklıyordu! Ünlü fenomen Ata Benli Survivor All Star kadrosunu ifşa etti - Sayfa 9

Damla Can

Acun Ilıcalı sır gibi saklıyordu! Ünlü fenomen Ata Benli Survivor All Star kadrosunu ifşa etti - Sayfa 10

Mert Öcal

Acun Ilıcalı sır gibi saklıyordu! Ünlü fenomen Ata Benli Survivor All Star kadrosunu ifşa etti - Sayfa 11

Hikmet Tuğsuz

Acun Ilıcalı sır gibi saklıyordu! Ünlü fenomen Ata Benli Survivor All Star kadrosunu ifşa etti - Sayfa 12

Berkay Yuvakuran

Acun Ilıcalı sır gibi saklıyordu! Ünlü fenomen Ata Benli Survivor All Star kadrosunu ifşa etti - Sayfa 13

Barış Murat Yağcı

Acun Ilıcalı sır gibi saklıyordu! Ünlü fenomen Ata Benli Survivor All Star kadrosunu ifşa etti - Sayfa 14

Nisa Bölükbaşı

Acun Ilıcalı sır gibi saklıyordu! Ünlü fenomen Ata Benli Survivor All Star kadrosunu ifşa etti - Sayfa 15

Evrim Keklik

Acun Ilıcalı sır gibi saklıyordu! Ünlü fenomen Ata Benli Survivor All Star kadrosunu ifşa etti - Sayfa 16

Elif Gönen

Acun Ilıcalı sır gibi saklıyordu! Ünlü fenomen Ata Benli Survivor All Star kadrosunu ifşa etti - Sayfa 17

Batuhan Karacakaya

Acun Ilıcalı sır gibi saklıyordu! Ünlü fenomen Ata Benli Survivor All Star kadrosunu ifşa etti - Sayfa 18

Berkan Karabulut

Acun Ilıcalı sır gibi saklıyordu! Ünlü fenomen Ata Benli Survivor All Star kadrosunu ifşa etti - Sayfa 19

Furkan Kızılkaya

Acun Ilıcalı sır gibi saklıyordu! Ünlü fenomen Ata Benli Survivor All Star kadrosunu ifşa etti - Sayfa 20

Semih Öztürk

Acun Ilıcalı sır gibi saklıyordu! Ünlü fenomen Ata Benli Survivor All Star kadrosunu ifşa etti - Sayfa 21

Gizem Kerimoğlu

Acun Ilıcalı sır gibi saklıyordu! Ünlü fenomen Ata Benli Survivor All Star kadrosunu ifşa etti - Sayfa 22

Turabi

Acun Ilıcalı sır gibi saklıyordu! Ünlü fenomen Ata Benli Survivor All Star kadrosunu ifşa etti - Sayfa 23

Anıl Berk Baki

Acun Ilıcalı sır gibi saklıyordu! Ünlü fenomen Ata Benli Survivor All Star kadrosunu ifşa etti - Sayfa 24

Yusuf Karakaya

Acun Ilıcalı sır gibi saklıyordu! Ünlü fenomen Ata Benli Survivor All Star kadrosunu ifşa etti - Sayfa 25

Seda Ocak

Acun Ilıcalı sır gibi saklıyordu! Ünlü fenomen Ata Benli Survivor All Star kadrosunu ifşa etti - Sayfa 26

Nagehan Karadere

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