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Erdoğan’dan muhalefete ‘slogan’ çıkışı: Hesabını sormak lazım!

Erdoğan’dan muhalefete ‘slogan’ çıkışı: Hesabını sormak lazım!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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05 Mayıs 2023 - 17:24
Türkiye’nin beklediği seçime 9 gün kala liderler, mitinglerini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van’da vatandaşlarla buluştu. Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu ve HDP’yi eleştiren Erdoğan, ‘CHP gelip burada miting yapabilir miydi? Kimle yaptılar? Bu hesabı sormak lazım. CHP’ye desteklerini ahlaksızca ‘Dişe diş, kana kan’ diye ifade edenlerin derdi Van olabilir mi?’ dedi.
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