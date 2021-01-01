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Korkutan Yeni Varyant Uyarısı !

Korkutan Yeni Varyant Uyarısı !
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18 Ekim 2021 - 13:28
Koronavirüs dolayısıyla sınırlarını kapatan Avustralya’da yapılan bir araştırmada, “Delta varyantına benzeyen” yeni bir virüs uyarısı yapıldı.

Koronavirüs salgını dolayısıyla sınırlarını kapatan Avustralya’da sınırların tekrar açılması ve Delta varyantına benzeyen yeni mutasyonların oluşması durumunda yaşanabilecekler modellendi.

Medical Journal of Australia isimli tıp dergisinde yayınlanan makalede, “Hem denizaşırı ülkelerde hem de ülke içinde Delta varyantına benzeyen ve yüksek oranda bulaşan Covid-19 varyantları oluşursa, 16 yaşın üzerindeki halkın yüzde 80’i aşı olsa bile yeni salgınlar ortaya çıkabilir” ifadesi kullanıldı.

1 Kasım’dan itibaren ülke dışında yaşayan aşı olmuş Avustralyalı ve yakın akrabalarına açılacak sınırlar ülkede yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

NSW Üniversitesi’ndeki Büyük Veri Araştırma Merkezi’nde görevli Dr. Mark Hanly önderliğindeki bilim insanları, varyantların bulaşma oranını, aşının yapılma hızını ve sınırların açılmasının vaka ve ölüm sayılarına nasıl etki edeceğini araştırdı.

“ALFA VARYANTINA BENZERSE VAKALAR DÜŞÜK KALIR”

Araştırmada, “Eğer Alfa varyantına benzeyen bir bulaşıcılık oranına sahip virüs ortaya çıkarsa, maske ve sosyal mesafe ile salgının önüne geçilebilir ve Covid-19 sebebiyle hastaneye kaldırılanların sayısı düşük kalır” ifadesi yer aldı.

Fakat Delta varyantı gibi çok daha bulaşıcı bir varyantın oluşması durumunda ise vaka sayılarının çok daha yüksek olabileceği öngörülüyor. Şu an Avustralya nüfusunun yüzde 64’ünün aşı olduğu belirtilirken, aşı oranının yüzde 80’lerde olması durumunda bile ülke dışından gelecek vakalarla salgının tetiklenebileceği belirtildi. Makalede, “Avustralya’nın ülke dışından gelenlere kapılarını açma politikası yeni salgın riskini artırıyor. Yetkililer herkesi korumak için herkese aşı yapmalı” denildi.

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