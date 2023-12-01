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Beren Saat’in elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı

Beren Saat’in elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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01 Aralık 2023 - 16:19

Beren Saat’in ‘İstanbul İçin Son Çağrı’ filminin galasında giydiği elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı.

Oyuncu Beren Saat, şimdilerde Netflix’te yayınlanan ve başrolünü Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaştığı İstanbul İçin Son Çağrı filmiyle gündemden düşmüyor.

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Her sahnesi çok konuşulan güzel oyuncunun filmde giydiği iddialı elbiseleri de çok beğenildi. Beren Saat’in New York gecelerinde giydiği gri elbisesinin fiyatı ortaya çıktı.

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Güzel oyuncunun gri elbisesi ünlü bir markaya ait. Kimneredengiyinmiş adlı Instagram sayfasına göre; Beren Saat’in bu elbisesinin fiyatı tam tamına 25 bin 950 TL.

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